Gilet da lavoro: le caratteristiche utili da considerare

La scelta dell’abbigliamento da lavoro è molto importante, perché sull’argomento ci sono anche delle rigorose norme che prescrivono al datore di lavoro di fornire l’abbigliamento più adeguato anche per ciò che riguarda la sicurezza. Ma non c’è soltanto un fatto di obbedienza alle norme sulla sicurezza, perché infatti ci sono da rispettare anche delle questioni di igiene. Inoltre non dimentichiamo che l’abbigliamento da lavoro svolge una funzione molto importante, che riesce subito a veicolare un messaggio comunicativo fondamentale per l’utente, in quanto contribuisce a far riconoscere immediatamente il tipo di lavoratore a cui ci si riferisce. Ci sono poi delle caratteristiche di comfort e di comodità che devono essere tenute presenti, se si vuole scegliere l’abbigliamento da lavoro per la sua praticità e per la sua utilità.

Le tipologie di un gilet da lavoro

Se vogliamo scegliere un gilet da lavoro, come quelli sul sito eurohatria.com, abbiamo la possibilità di scegliere fra numerose tipologie. Infatti il gilet è un elemento tipico dell’abbigliamento da lavoro, utilizzato in diversi tipi di mansione.

Ne troviamo a disposizione diversi con caratteristiche varie. Per esempio particolarmente utile risulta il gilet multitasche, che è molto apprezzato dai professionisti del settore edile, dai carpentieri o da coloro che svolgono lavori di falegnameria.

Il gilet dotato di varie tasche è particolarmente apprezzato da tutti quei lavoratori che svolgono mestieri manuali e che quindi hanno la possibilità, con un gilet di questo tipo, di tenere a portata di mano tutti gli accessori e gli attrezzi che usano continuamente.

Ci sono poi gilet ad alta visibilità, un’altra tipologia molto importante e molto utilizzata in ambito lavorativo. Anche la legge impone l’uso di questo tipo di gilet a chi lavora in zone a scarsa visibilità. Di solito i gilet ad alta visibilità sono gialli o arancioni e hanno delle bande catarifrangenti, in grado di riflettere la luce.

Il fatto di indossare un gilet ad alta visibilità rappresenta una questione di sicurezza, per esempio per chi svolge lavori notturni in strada, per i soccorritori. Esistono diversi tipi di gilet ad alta visibilità e alcune tipologie sono dotate anche di tasche per riporre attrezzi anche di dimensioni ridotte.

Quali caratteristiche deve avere un gilet da lavoro

I gilet da lavoro non differiscono soltanto per le tipologie, ma anche per le caratteristiche intrinseche che possono avere. Abbiamo già visto la possibilità di essere dotati di tasche, per rendere sempre a portata di mano gli attrezzi che si usano di frequente.

Ma una certa attenzione, nella scelta del gilet giusto, va rivolta anche ai materiali di realizzazione. Molto importante da questo punto di vista è la funzione traspirante che un elemento di abbigliamento di questo tipo dovrebbe sempre possedere. I tessuti con cui vengono realizzati i gilet da lavoro dovrebbero garantire sempre il massimo comfort per eseguire movimenti di diverso genere, ma allo stesso tempo dovrebbero avere tessuti impermeabili oppure dovrebbero garantire la protezione contro il vento.

Alcuni pensano erroneamente che sono destinati soltanto ad essere indossati nella stagione estiva, ma non è così, perché esistono anche dei gilet da lavoro imbottiti, la cui caratteristica principale è quella di regolare la temperatura corporea, quindi sono adatti anche per l’inverno. In inverno si possono scegliere anche gilet dotati di cappuccio per proteggere il collo e la testa.

Inoltre non dimentichiamo che i gilet da lavoro possono essere anche personalizzabili, per esempio con il nome dell’azienda o il logo, per favorire sempre di più un senso di appartenenza e per far sì che i lavoratori vengano riconosciuti immediatamente.

Sono molte quindi le caratteristiche da prendere in considerazione, come abbiamo visto, per la scelta del gilet da inserire nell’abbigliamento da lavoro.