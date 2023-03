Giorgia Meloni nella Sala delle Donne: “Sottovalutate, non ci vedono arrivare”

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita alla Sala delle Donne, da Montecitorio ripercorre gli ostacoli alla sua carriera e incoraggia le donne ad avere consapevolezza e credere nelle loro possibilità.

Giorgia Meloni nella Sala delle Donne in Montecitorio

La Sala delle Donne nella Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio è dedicata a tutte le donne che per prime hanno ricoperto ruoli istituzionali. Attraverso le immagini si ripercorre la storia delle donne nelle Istituzioni della Repubblica, che hanno così contribuito all’avanzamento sociale e politico dell’Italia.

Da oggi, nella Sala delle Donne a Montecitorio, sarà affissa anche la foto della Premier Giorgia Meloni, prima donna nella storia italiana ad essere Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ad accompagnare la Premier c’era il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha detto: “Alla vigilia delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, oggi la Camera dei deputati inaugura il nuovo allestimento della Sala delle Donne la cui galleria è stata aggiornata con la fotografia del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni”.

Fontana ha poi aggiunto: “L’allestimento richiama il lungo percorso compiuto da quel 25 giugno 1946 in cui, per la prima volta, 21 donne entrarono in Parlamento come membri dell’Assemblea costituente. La storia dell’emancipazione sociale delle donne corre parallela, in età repubblicana, all’acquisizione da parte loro di un ruolo sempre maggiore in politica e nelle istituzioni. La guida del governo del Paese affidata per la prima volta nella storia della Repubblica italiana a una donna è quindi un segnale incoraggiante per il futuro delle nostre istituzioni”.

Giorgia Meloni alla Camera: “Donne sottovalutate, non ci vedono arrivare”

Dalla Sala delle Donne in Montecitorio, la prima Premier donna della storia italiana ha ripercorso la sua carriera in politica e incoraggiato le donne a credere in se stesse e nelle loro capacità.

“Ho incontrato gli sguardi di chi pensava non fossi all’altezza tante volte: quando sono diventata il primo presidente di un’organizzazione giovanile, quando sono diventata il ministro più giovane della storia d’Italia, quando ho fondato un partito e quando sono diventata presidente del Consiglio dei ministri. Qualsiasi cosa abbia fatto nella mia vita i più hanno scommesso sul mio fallimento“.

La Presidente ha poi continuato: “Le donne sono state spesso sottovalutate. C’è una buona notizia: essere sottovalutate è un grande vantaggio, perché spesso non ti vedono arrivare. Vorrei spronare le donne che non pensano di poter riuscire a credere nelle loro possibilità. Devono ricordare che con orgoglio e consapevolezza possono raggiungere qualsiasi obiettivo“.

Giorgia Meloni conclude così il suo discorso: “Le donne devono iniziare a credere di più in se stesse. La sfida non è quante donne siedono in posti di potere, ma in che ruolo. L’8 marzo deve essere giornata di orgoglio e consapevolezza di quello che noi possiamo e riusciamo a fare, piaccia o non piaccia“.