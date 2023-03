Pechino chiede la pace in Ucraina e denuncia rapporti tesi con gli USA

Nel primo briefing ai media del nuovo ministro degli Esteri cinese, Qin Gang ha ribadito la posizione di neutralità della Cina nel delicato conflitto russo-ucraino. Inoltre, ha menzionato i forti legami con la Russia e il difficile rapporto con gli Stati Uniti rispetto alla questione Taiwan.

Pechino: la Cina sceglie la pace, niente armi a Russia e Ucraina

Nella sua prima apparizione mediatica come ministro degli Esteri, Qin Gang ha delineato l’agenda di politica estera della Cina per i prossimi anni, presentando la Cina e le sue relazioni con la Russia come un faro di forza e stabilità, e gli Stati Uniti con i loro alleati come fonte di tensioni e conflitti.

Il ministro ha affrontato anche la delicata questione del conflitto in Ucraina, sostenendo che si tratti di “una tragedia che poteva essere evitata”. La Cina, infatti, dall’inizio della guerra, non si è schierata né dall’una né dall’altra parte, invocando la necessità di trovare una soluzione diplomatica. “La Cina sceglie la pace sulla guerra, il dialogo sulle sanzioni e la de-escalation sull’escalation”, dice ancora Qin Gang.

Inoltre, i legami tra Pechino e Mosca vengono innalzati ad esempio di relazioni estere globali da seguire : “Con Cina e Russia che lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante. Più il mondo diventa instabile, più diventa imperativo per Cina e Russia portare avanti costantemente le loro relazioni”.

Il difficile rapporto tra Cina e Stati Uniti: la questione Taiwan

Il ministro degli esteri cinese ha menzionato gli Stati Uniti e i suoi alleati, affermando: “I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno implementato il contenimento, l’accerchiamento e la repressione della Cina a tutto tondo, il che ha portato gravi sfide senza precedenti allo sviluppo del nostro paese”.

E ha continuato dicendo: “Se gli Stati Uniti non frenano ma continuano ad accelerare lungo la strada sbagliata, nessun guardrail può impedire il deragliamento e ci saranno sicuramente conflitti e scontri”.

Tema chiave nel teso equilibrio dei rapporti tra Stati Uniti e Cina è sicuramente la questione Taiwan. Qin ha suggerito che gli Stati Uniti hanno agito con ipocrisia quando hanno difeso la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma non hanno fatto lo stesso con la rivendicazione della Cina su Taiwan.

“La questione di Taiwan è il fondamento delle basi politiche delle relazioni USA-Cina e la prima linea rossa che non deve essere oltrepassata nelle relazioni USA-Cina”, ha affermato il ministro.

Menzionato anche l’incidente del pallone aerostatico abbattuto dagli USA, il ministro afferma che la reazione americana è stata esagerata.