Uno studio del Center of the Study of Women in Television and Film dello Stato di San Diego analizza la presenza delle donne nel cinema e nella televisione. Tra i criteri di analisi la rilevanza dei personaggi, quanto parlano, quali sono le età e le etnie più rappresentate.

Studio su cinema e televisione: presenza e rilevanza delle donne nei film

Secondo l’ultimo rapporto “It’s a Man’s (Celluloid) World” del San Diego State’s Center for the Study of Women in Television, i personaggi maschili superano le loro controparti femminili con una percentuale del 63% di presenza parlata, contro il 37% delle donne.

Il campione dello studio è rappresentato dai 100 film di maggior incasso del 2022.

Il rapporto di quest’anno ha aggiunto l’analisi demografica di oltre 2.100 personaggi a un corpus di ricerche che ora abbraccia due decenni, 1.200 film e più di 27.000 personaggi.

Nel 2022, le donne sono state le protagoniste di circa un terzo dei film (33%), in linea con la tendenza degli ultimi cinque anni e in aumento rispetto al 16% del 2002, il primo anno in cui è stato condotto lo studio. È interessante notare che i film dell’orrore hanno avuto più protagoniste femminili (il 43%) rispetto agli uomini.

Le donne hanno costituito solo il 38% dei personaggi rilevanti – definiti come comparsi in più di una scena e “strumentali all’azione della storia” – nel 2022, con una variazione poco significativa anno dopo anno.

Variabili età ed etnia: donne bianche e giovani rappresentano la maggioranza

In generale, i film hanno portato sullo schermo donne più giovani. Il decennio più in voga sia per gli uomini che per le donne è stato quello dei 30 anni; il secondo decennio più gettonato per gli uomini è stato quello dei 40 anni (29% di personaggi maschili) rispetto ai 20 anni per i personaggi femminili (20%).

“L’età non è solo una questione di professionalità degli attori”, ha affermato Martha Lauzen, fondatrice e direttrice esecutiva del Centro. “Quando i personaggi femminili sono relativamente giovani, è meno probabile che ricoprano posizioni di grande potere personale o professionale. Viola Davis e Cate Blanchett sono attrici eccezionali, ma sono anche convincenti, almeno in parte, perché hanno raggiunto la serietà e l’esperienza di vita necessarie per interpretare quei ruoli”.

Le donne bianche hanno rappresentato la maggior parte dei personaggi femminili (64,2%). Le percentuali di ruoli parlati per le donne di tutte le altre etnie sono decisamente minori (18% nere, 6,9% latine, 8,1% asiatiche, 0,8% mediorientali e nordafricane, 0,4% multirazziali e zero native americane).