Il tanto atteso giorno del matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è arrivato. La coppia, in realtà, si era già sposata con rito civile il 12 maggio 2021 e, a seguito di un anno dal giorno del loro matrimonio, i due hanno celebrato il matrimonio in chiesa, attraverso una cerimonia che, chiaramente, ha riscattato quell’intimità che la coppia aveva avuto un anno fa, in piena pandemia. Si tratta di un giorno particolarmente felice per la coppia, così come dichiarato da Filippo Magnini su Instagram, attraverso un post carico di grandissima emozione.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: il matrimonio in Chiesa

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati il 12 maggio 2021, in pieno periodo di pandemia. Per questo motivo, la coppia non ha potuto celebrare il matrimonio in chiesa, o attraverso un rito e una festa particolarmente frequentata; per questo motivo, la coppia si è lasciata andare semplicemente a una cerimonia molto intima, con pochi cari presenti, nel giorno più importante della propria vita.

A distanza di un anno, dunque, con le restrizioni ormai alle spalle e con il pericolo Coronavirus che sembra essere sicuramente minore, Giorgia Palmas, ex velina e showgirl italiana, e Filippo Magnini, ex campione del mondo italiano di nuoto, hanno deciso di sposarsi in chiesa, con una cerimonia molto più frequentata e ricca di persone.

Il post di Filippo Magnini su Instagram nel giorno del matrimonio con Giorgia Palmas

La cerimonia del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini si è tenuta in occasione del 14 maggio 2022, a distanza di un anno dal rito civile che i due avevano tenuto in un periodo di piena pandemia. Si è trattato di un giorno sicuramente molto felice, così come spiegato dall’ex campione del mondo di nuoto italiano Filippo Magnini. La cerimonia si svolge in un luogo che non è stato precisato, per garantire la privacy alla coppia e, soprattutto, lo svolgimento della cerimonia con i soli invitati, ma è stato già chiarito che la festa e la cerimonia sarà assolutamente pazzesca.

Filippo Magnini ha spiegato quanto è felice in un giorno di questo genere, con un post su Instagram nel giorno del matrimonio con Giorgia Palmas: Buon primo anniversario a noi 🤍 12/05/22 … aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari ✨ Questi giorni di Maggio sono tutti per noi, per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia.

A noi 🥂 che siamo innamorati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità ❤️

Che fantastica storia è la Vita ✨