Una delle rivelazioni dell’Eurovision Song Contest di Torino del 2022 è sicuramente Emma Muscat, che rappresenta Malta in occasione della manifestazione musicale che prevede, tra gli altri, la presenza di Mahmood e Blanco. Attraverso la sua canzone la cantante, che ha partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi, ha sicuramente conquistato il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2022. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su chi è Emma Muscat, a proposito di vita, carriera, età e tanto altro ancora.

Chi è Emma Muscat: vita ed età della cantante di Malta

Emma Muscat è una cantante, modella e pianista maltese, conosciuta dagli italiani in virtù della sua partecipazione al programma televisivo di Amici, condotto da Maria De Filippi, nel 2018. Nata a St. Julian’s il 27 novembre 1999, Emma Muscat ha 23 anni e ha iniziato a lavorare nel mondo della musica fin da quando era giovanissima.

Cresciuta in una famiglia maltese molto benestante, Emma Muscat ha fin da subito maturato una grandissima passione per la musica e l’arte in generale, frequentando l’università di Arte dello spettacolo. In virtù della sua grande passione per la musica, fin da giovane ha imparato a suonare il pianoforte e a scrivere i suoi testi.

La carriera di Emma Muscat

Emma Muscat ha iniziato la sua carriera nella musica molto presto, pubblicando il suo primo singolo, Alone, nel 2016, per poi pubblicare anche Without You in occasione dell’anno successivo, nel 2017. Dopo la sua partecipazione ad Amici, Emma Muscat ha partecipato al programma Isle of MTV 2018 insieme a Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala, per poi tornare anche l’anno seguente in compagnia di Martin Garrix, Bebe Rexha e Ava Max. Dopo aver collaborato anche con Eros Ramazzotti, ha pubblicato il suo primo album in studio, Moments Christmas Edition, con cover e classici natalizi.

Nel corso della sua carriera Emma Muscat ha collaborato con Shade e Biondo, oltre che con Junior Cally, Astol e Alvaro De Luna. Emma Muscat ha partecipato anche all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, con il brano I Am What I Am che, però, non è riuscito a raggiungere la finale.

Emma Muscat ad Amici 17 e l’eliminazione in semifinale

In Italia Emma Muscat è stata conosciuta in virtù della sua partecipazione ad Amici 17, programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Fortemente autocritica e molto impegnata nella realizzazione di testi che sapessero esprimere il suo carattere e la sua personalità, la cantante si è spinta fino in semifinale, dove è stata eliminata poco prima di raggiungere la finale di Amici. Grazie alla sua partecipazione al programma televisivo, però, ha potuto firmare un contratto con la Warner Music Italy.