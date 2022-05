Di Maria va alla Juve? Un indizio social fa sognare i tifosi juventini

Di Maria è uno dei sogni di mercato della Juventus che, insieme a Paul Pogba, potrebbero vestire la maglia bianconera in occasione della stagione 2022-23 del campionato italiano di Serie A. A distanza di un decennio, la Juventus non è riuscita a vincere un trofeo in stagione, essendo lontana dalla lotta scudetto e avendo perso in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l’Inter; in Champions League, invece, la squadra guidata da Massimiliano Allegri si è arresa agli ottavi di finale contro il Villarreal. Per questi elementi, la necessità di rinforzare l’organico è elevata: Angel Di Maria va alla Juve? Secondo un indizio social derivante da un calciatore bianconero, sognare è assolutamente possibile.

Di Maria alla Juve? L’ipotesi bianconera per rafforzare la squadra nel prossimo campionato

Per quanto alla Juventus sia mancato Chiesa in quasi tutta la stagione, peggiorando e non poco la qualità offensiva della formazione bianconera, la società di Torino sa benissimo che c’è bisogno di un intervento sul mercato per rafforzare l’organico e migliorare la qualità offensiva della squadra. Dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, che ha contribuito a molti punti della Juventus nel girone di ritorno, la formazione bianconera tenta il bis con il fantasista argentino Angel Di Maria, in forza al Paris Saint Germain.

Per quanto la stagione di Di Maria non sia stata importantissima, per quel che concerne gol e assist (3 reti e 8 assist in stagione), l’argentino sarebbe sicuramente importantissimo nel contesto del campionato italiano, soprattutto con un attacco bianconero che può contare su nomi altisonanti.

Il post di Soulé sui social e la possibile conferma di Di Maria alla Juve

La possibilità di Di Maria alla Juve si consolida in virtù di un post su Twitter pubblicato da Soulé, calciatore della Juventus che ha un rapporto di amicizia sicuramente molto forte con il fantasista argentino; retwittando un post in cui si vedono i due calciatori insieme durante un allenamento, i tifosi juventini possono sicuramente sperare nel possibile arrivo di Di Maria alla Juve.