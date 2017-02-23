Giorgio Manetti gossip: accuse pesanti di una dama di Uomini e donne, è tutto finto?

Oggi andrà in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e donne e dalle prime anticipazioni si intuisce che il protagonista sarà Giorgio Manetti. Prima però assisteremo alla fine della discussione del triangolo Gemma-Michele-Cristina. Entrambe le dame di UeD hanno deciso di interrompere la conoscenza perché si sono sentite prese in giro. Gemma Galgani dunque è di nuovo libera e pronta a riconquistare il bel cavaliere toscano.

Giorgio Manetti però deve fare i conti con le pesanti accuse di Astrid. Il gabbiano è volato a Verona per trascorrere un po’ di tempo con la dama che è rimasta colpita dal suo atteggiamento. Come sappiamo le puntate del trono over di Uomini e donne sono registrate e non vediamo l’ora di conoscere la battuta che ha fatto la dama a Giorgio e che ha suscitato tanto clamore in studio. A quanto pare Manetti mentre era in giro per le strade della città degli innamorati, si è lamentato del fatto che nessuno lo fermava per chiedergli un autografo. Giorgio si è davvero montato la testa così come sostengono in molti? Tina Cipollari è intervenuta a spada tratta per difendere il cavaliere del trono over e i sospetti del pubblico aumentano. Giorgio Manetti continua a far fuggire le pretendenti e l’ultima relazione più lunga è con Gemma Galgani.

Il cavaliere di UeD ha replicato alle accuse della dama spiegando che non ama le donne ‘principesse sul pisello’. Quando si presentano al trono over per conoscerlo sono perfette, ma fuori dalle telecamere si trasformano e ha svelato che molte di loro lo calunniano sul web dopo aver ricevuto il due di picche. Sempre nella puntata di oggi a Uomini e donne arriveranno altre 3 dame interessante e Giorgio Manetti ma il cavaliere ne farà rimanere solo una. Vi aspettiamo presto per le nuove anticipazioni del trono over di Uomini e donne.