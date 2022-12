Giornata Internazionale delle persone con disabilità: il discorso di Mattarella

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità si ricorda il valore dei disabili per la società e l’importanza dell’inclusione: interviene il Presidente Mattarella.

Giornata Internazionale delle persone con disabilità

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità: è una ricorrenza internazionale promossa dalle Nazioni Unite per la prima volta nel 1992.

L’osservanza della Giornata mira a promuovere la comprensione dei problemi della disabilità e mobilitare il sostegno per la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

La Giornata internazionale delle persone con disabilità cerca inoltre di aumentare la consapevolezza dei benefici derivanti dall’integrazione delle persone con disabilità in ogni aspetto della vita politica, sociale, economica e culturale.

Il discorso del Presidente Mattarella per la Giornata internazionale delle persone con disabilità

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Il messaggio del Presidente innanzitutto riconosce la forza e il coraggio dimostrati quotidianamente dalle persone con disabilità, che affrontano le difficoltà con grande dignità.

“Sono milioni le persone con disabilità che ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale e grande dignità le difficoltà: a loro dobbiamo rispetto. Alle loro straordinarie famiglie, ai volontari e alle associazioni che si battono per l’affermazione dei loro diritti va oggi l’apprezzamento della Repubblica”

Il discorso del Presidente Mattarella si allinea perfettamente al tema scelto dalle Nazioni Unite per questa Giornata nel 2022. Il tema è: “Soluzioni trasformative per uno sviluppo inclusivo: il ruolo dell’innovazione nell’alimentare un mondo accessibile ed equo”.

“La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata istituita dall’Onu con l’obiettivo di promuovere i diritti e il benessere di tutti coloro che convivono con una forma di disabilità: si tratta di un numero significativo di persone, a rischio di aumentare con l’invecchiamento della popolazione. Salute, istruzione, mobilità, lavoro, sono diritti che per le persone con disabilità rappresentano il frutto di lunghe battaglie lastricate di dolore, mortificazione, senso di ingiustizia e impotenza, episodi di discriminazione“

La Giornata internazionale delle persone con disabilità nel 2022 si focalizza sul concetto di inclusività e sulla necessità che le persone con disabilità vengano percepite come risorsa di valore per la società. “Le persone con disabilità sono una risorsa per la comunità e la loro partecipazione alla vita della società è preziosa”, sono le parole del Presidente a questo proposito.

Il Presidente Mattarella ha sottolineato che l’inclusione delle persone con disabilità è altresì espressione dell’affermazione dei diritti umani, da cui non si può prescindere per nessun motivo. Soprattutto in seguito alla crisi sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, che ha colpito in modo particolare le persone con disabilità.

“L’inclusione delle persone con disabilità è banco di prova della piena affermazione dei diritti umani. Gli importanti progressi della tecnologia sono di ausilio per superare le limitazioni che ostacolano la vita delle persone con disabilità, favorendone la piena partecipazione. Va incoraggiato ogni progresso in questa direzione per andare oltre ogni barriera“