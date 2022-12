“Pinocchio” di Guillermo del Toro sarà nelle sale dal 4 all’8 dicembre per un evento speciale da non perdere. Ecco la lista dei cinema che proietteranno il film di animazione più atteso dell’anno.

Pinocchio di Guillermo del Toro al Cinema dal 4 all’8 dicembre

“Pinocchio” di Guillermo del Toro è il film di animazione più atteso dell’anno, in uscita su Netflix nel mese di Dicembre 2022. La pellicola è basata sul romanzo di Carlo Collodi: “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”. Il film di Guillermo del Toro e Mark Gustafson sarà però ambientato nel ventennio fascista.

“Pinocchio” di Guillermo del Toro verrà proiettato nelle sale italiane per un evento speciale dal 4 all’8 dicembre 2022. La versione del film che si potrà vedere al cinema non è doppiata, bensì trattasi della versione originale sottotitolata.

Lista dei cinema dove poter vedere Pinocchio di Guillermo del Toro

Non tutti i cinema italiani offriranno la possibilità di vedere sul grande schermo il nuovo adattamento della favola più letta e amata di sempre, frutto del genio di Guillermo del Toro e Mark Gustafson.

Per gli altri appassionati interessati al film ma residenti in regioni i cui cinema non trasmettono Pinocchio, il film di animazione sarà disponibile in streaming su Netflix dal 9 dicembre 2022.

Di seguito la lista dei cinema in cui recarsi per vedere “Pinocchio” di Guillermo del Toro dal 4 all’8 dicembre 2022.

CALABRIA

Reggio Calabria – Multisala Lumiere

EMILIA ROMAGNA

Bologna – Lumiere

Carpi – Eden

Cesena – Eliseo

Forlì – Astoria

Forlimpopoli – Cineflash Multiplex

Piacenza – Corso

Ravenna – Mariani

Reggio Emilia – Rosebud

Rimini – Multiplex Giometti – Rimini

Santarcangelo Di Romagna – Supercinema

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone – Zero

LAZIO

Roma – Adriano (dal 3/12)

Roma – Eurcine (dal 2/12)

Roma – Farnese (dal 2/12)

Roma – Giulio Cesare (dal 2/12)

Roma – Quattro Fontane (dal 2/12)

Roma – Troisi

Latina – Oxer

Trevignano Romano – Palma

LOMBARDIA

Milano – Citylife Anteo

Bergamo – Conca Verde

Cremona – Anteo Spaziocinema

MARCHE

Fano – Cityplex Politeama

PIEMONTE

Torino – Eliseo

Torino – Greenwich Village

PUGLIA

Bari – Multisala Ciaky

Maglie – Moderno

Santeramo In Colle – Pixel Multicinema

SICILIA

Messina – Iris

Palermo – Cinecity King

Palermo – Rouge Et Noir

Ragusa – Madison Cinemas

San Giovanni La Punta – Cinestar Catania

TOSCANA

Firenze – Fiorella

Montecatini Terme – Excelsior

Orbetello – Supercinema

Pisa – Odeon

Pontedera – Cineplex

Prato – Multiplex Giometti – Prato

UMBRIA

Perugia – Dell’Angelo