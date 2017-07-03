Giornata mondiale del bacio: gli effetti benefici sulla salute

Il 6 luglio 2017 si celebra il World Kiss Day e gli esperti ricordano quali sono i benefici sulla salute. Il bacio fa bene alla mente e al corpo, gli innamorati si lasciando andare a lunghi baci appassionati e questo riduce ansia e depressione, aumenta l’autostima e la creatività e favorisce il sonno. Il bacio infatti attiva una serie di reazioni chimiche ma, in occasione della giornata mondiale del bacio è bene ricordare che ci sono anche delle conseguenze. Conoscete la malattia del bacio? L’infezione è causata da un virus (Epstein-Barr) ed è spesso asintomatica quindi non ci si rende conto di averla contratta. Ovviamente si guarisce in fretta e solo nei casi più gravi viene prescritta una terapia a base di cortisone.

La giornata internazionale del bacio si celebra tutti gli anni il 6 luglio. La ricorrenza esisteva già nel Regno Unito e poi si è diffusa negli altri paesi. Nel 2005 una coppia stabilì il record del bacio più lungo di 31 ore e 30 minuti, battuto successivamente a San Valentino 2013 da una coppia che è rimasta ‘appiccicata’ per 58 ore 35 minuti e 58 secondi. Durante questa gara si può bere con una cannuccia e andare in bagno ogni 3 ore seguiti dai giudici che devono verificare se gli innamorati si staccano, è vietato sedersi e sdraiarsi. L’International Kissing Day non si celebra in tutto il mondo lo stesso giorno, in Spagna la ricorrenza è il 13 aprile perché il 6 luglio è la Giornata del bacio rubato.

Uno studio dell’università di Zurigo pubblicato dalla rivista Psychosomatic Medice ha seguito 51 coppie per una settimana e ha verificato che le coppie che si baciavano spesso presentavano livelli di stress molto bassi rispetto a quelle più fredde. Il bacio aumenta le endorfine, le molecole del benessere ed entrano in circolo anche dopamina, ossitocina, serotonina e adrenalina. Dopo il bacio il cuore batte forte e il respiro diventa affannoso, all’ossigeno arrivata una dose extra di ossigeno ed è l’ossitocina che spinge a baciarsi di nuovo! Dovete sapere che il bacio attiva 29 muscoli facciali e previene le rughe, quindi non avete scuse! Pronti per la giornata mondiale del bacio?