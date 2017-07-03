Home Scienza e Tecnologia WhatsApp Night Mode, nuovo aggiornamento per scattare foto di notte

di Redazione 03/07/2017

L'app di messaggistica WhatsApp ha da poche ore diffuso un aggiornamento per la fotocamera allo scopo di migliorare gli scatti notturni. A svelare la novità la redazione di PhoneRadar. Night Mode inizialmente era stato scambiato come una funzione utile per far funzionare meglio WhatsApp nelle ore notturne, un po’ come Twitter, ma nel sito ufficiale della app è stato spiegato che non è altro che una feature per consentire agli utenti di scattare foto in ambienti scuri e in notturna. La funzione Night Mode è simile a quella già presente su Snapchat: sarà sufficiente cliccare sull'icona a forma di luna, presente all'interno della fotocamera di WhatsApp, per attivare o disattivare la modalità notturna. Al momento la funzione Night Mode è già attiva sui dispositivi con sistema operativo iOS, mentre sarà resa disponibile anche su smartphone Android e altri sistemi operativi nel corso delle prossime settimane. Oltre alla funzione Night Mode per effettuare scatti in ambienti poco luminosi, il team di sviluppatori è al lavoro per testare una comoda barra di ricerca per facilitare la ricerca delle emoji, come avviene su Viber. Digitando un termine specifico, compariranno tutte le emoticon associate, in modo da velocizzarne la ricerca. Dopo la feature Revoca che permetterà di cancellare un messaggio inviato per errore, questo aggiornamento è quello più atteso dalla app di messaggistica più usata a livello mondiale.

