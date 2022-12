Giornata Mondiale dei Diritti Umani: cos’è e perché si celebra il 10 dicembre

Ogni anno, in ogni parte del mondo, il 10 dicembre si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Ecco cos’è e perché viene celebrata.

Giornata Mondiale dei Diritti Umani: cos’è

La Giornata Mondiale dei Diritti Umani si celebra ogni anno in tutto il mondo il 10 dicembre.

La data è stata scelta per onorare l’adozione e la proclamazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR), la prima enunciazione globale dei diritti umani e una delle prime grandi conquiste delle nuove Nazioni Unite.

L’istituzione formale della Giornata Mondiale dei Diritti Umani avvenne alla 317a Assemblea plenaria dell’Assemblea Generale il 4 dicembre 1950, quando l’Assemblea generale dichiarò la risoluzione 423(V), invitando tutti gli Stati membri e qualsiasi altra organizzazione interessata a celebrare la Giornata mel modo che ritenevano opportuno.

La giornata è normalmente scandita sia da convegni e incontri politici di alto livello, sia da eventi culturali e mostre che trattano i temi dei diritti umani.

Inoltre, tradizionalmente il 10 dicembre è il giorno in cui vengono assegnati il Premio quinquennale delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani e il Premio Nobel per la pace.

Anche molte organizzazioni governative e non governative attive nel campo dei diritti umani programmano eventi speciali per commemorare la giornata, così come molte organizzazioni civili e sociali.

Perché si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani: la Dichiarazione Universale dell’ONU

La Giornata Mondiale dei Diritti Umani è il giorno in cui nel 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

L’inizio formale della Giornata dei Diritti Umani risale al 1950, dopo che l’Assemblea approvò la risoluzione 423(V) che invitava tutti gli Stati e le organizzazioni interessate ad adottare il 10 dicembre di ogni anno come Giornata dei Diritti Umani.

Sebbene la Dichiarazione con la sua vasta gamma di diritti politici, civili, economici, sociali e culturali non sia un documento vincolante, ha ispirato più di 60 interventi volti a tutelare i diritti umani, andando a costituire uno standard internazionale dei diritti umani.

ONU Italia scrive a questo proposito che:

“Se la Dichiarazione, così come le Convenzioni, rimangono oggi spesso ben lungi dall’essere realizzate nell’universalità in cui sono intese, esse superano la prova del tempo come testamento universale dei valori di uguaglianza, giustizia e dignità umana che la comunità internazionale si è posta. In questo senso, i valori che queste promulgano sono senza tempo, e attuali ancora oggi, così come nel 1948. Proprio per questi motivi, è necessario continuare a lottare affinché questi valori vengano applicati, per noi come per gli altri, partendo dalle nostre azioni quotidiane. Perché la difesa di ogni gruppo vulnerabile, dalle persone con disabilità ai migranti, passando per le comunità indigene e le persone che soffrono sotto la soglia di povertà, inizia innanzitutto da noi, e dal nostro operato”