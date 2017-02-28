Giornata Mondiale Malattie Rare 28 febbraio: lo sport all’asta per Samuele
28/02/2017
Il 28 febbraio è la ‘Giornata Mondiale delle Malattie Rare’, per tenere alta l’attenzione sulla ricerca e sulle sue applicazioni soprattutto sui bambini perché nonostante sforzi e investimenti fatti in Italia siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi. E proprio in questa giornata partirà una raccolta benefica per aiutare la famiglia di Samuele, un bambino torinese che oggi ha poco più di tre anni e che dalla nascita è stato colpito da un gravissimo problema di salute che non è ancora mai stato diagnosticato e per il quale quindi non esiste cura. Grazie all’appoggio dell’Associazione Culturale Voci dello Sport verrà aperta un’asta di beneficenza su eBay nella quale per una decina di giorni verranno messi all’asta cimeli importanti e in alcuni casi unici: la maglia di Fabio Fognini nella stagione 2016 (la prima ad essere stata caricata, http://www.ebay.it/itm/122373596936?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649), le maglie della Androni – Sidermec, squadra Professional di ciclismo, quella di Beppe Poeta (capitano della Fiat Torino di basket) e ma anche una confezione speciale con la zoccolo originale di Varenne e la maglia di football indossata da Roberto Cecchi nello storico scudetto dei Giaguari Torino nel 1991 e molto altro ancora. Il mondo dello sport unito per dare una mano a Samuele e alla sua famiglia che lo assiste 24 ore su 24, ma anche per continuare ad accendere la luce su chi ogni giorno si trova a dover combattere contro un male che non conosce. Chi volesse saperne di più sulla malattia di Samuele e sulle cure alle quali si deve sottoporre può consultare https://www.facebook.com/unadiagnosipersamuele/
