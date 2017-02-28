Home Attualità Uomini e Donne news coppie: Eugenio e Francesca, nessun matrimonio

di Redazione 28/02/2017

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia stanno bene così, non c’è bisogno di un matrimonio almeno per il momento. Nonostante quello che sperano da anni i fans della coppia nata a Uomini e Donne, ancora una volta l’ex tronista ha ribadito con forza di non sentire il bisogno di scambiarsi le fedi con la sua compagna perché per il momento le priorità sono altre, a cominciare dalla crescita del piccolo Brando. Intervistato da ‘Il Vicolo delle News’, Eugenio Colombo ha spiegato che in effetti lui e Francesca hanno la volontà di sposarsi, ma ora entrambi sono concentrati su altro: lui nella carriera come dj che gli sta dando molte soddisfazioni e anche Francesca non suo lavoro. E per preparare bene un matrimonio serve tempo, perché lui spera che ce ne sia uno solo nella vita e quindi deve essere una cerimonia da favola di per adesso è tutto rimandato in attesa che entrambi siano più tranquilli e possano dedicarsi solo a quel progetto. E un fratellino o una sorellina per Brando? Le ultime news di Uomini e Donne e confermano che i due ragazzi ci stanno lavorando: “Fosse per noi l’avremmo già fatto e poi io adoro follemente i bambini. Solo che i miei genitori e i miei fratelli sono a Cremona, i genitori di Francesca lavorano, quindi siamo un po’ vincolati perché abbiamo pochi aiuti”. Intanto c’è il piccolo di casa che sta riempiendo la vita ad entrambi perché tutti gli orari sono modulati su di lui. Ma all’ex tronista sta bene così: “Diciamo che ha anche rafforzato il nostro rapporto”.

