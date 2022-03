Si è parlato tanto della rottura di Michelle Hunziker con Tommaso Trussardi, ma adesso la nota showgirl sembra avere una nuova fiamma. Come si può vedere sul settimanale tedesco di attualità Bunte, la Hunziker è stata fotografata mentre si scambiava un bacio con Giovanni Angiolini, il dottore specializzato in ortopedia che si è distinto per la sua bellezza nell’edizione del Grande Fratello del 2015. I due sono stati avvistati in Sardegna mentre camminavano molto uniti, complici e mentre si scambiavano un bacio.

Chi è Giovanni Angiolini?

Classe 1981, nato precisamente il 13 gennaio a Sassari da padre operaio e madre segretaria, occhi color ghiaccio e di bell aspetto, Giovanni Angiolini è laureato in Medicina e Chirurgia e si è specializzato in ortopedia, come già detto. Residente a Milano, ha due sorelle, Lisa e Stefania, e un fratello Paolo, anch’egli specializzato in Riabilitazione Ortopedica e Sportiva. Oltre alla sua professione è anche un influencer con i suoi 379mila follower su Instagram e personaggio televisivo, come si può leggere nella sua bio di Instagram (Doctor| Surgeon| Tv).

E’ un ex concorrente del Grande Fratello, che abbandonò in anticipo la casa, proprio per tornare a dedicarsi totalmente al suo lavoro primario. Ha avuto anche altre esperienze televisive: la rubrica “Dottor G” nel programma I Fatti Vostri e ospite in alcune trasmissioni dedicate alla salute come “Buongiorno Benessere”. Ha anche scritto un libro sul benessere il cui titolo è “Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori”.

Vita sentimentale: altre ex fidanzate famose

Prima di entrare al GF ha avuto una storia d’amore lunga tredici anni. In seguito ha avuto una breve relazione con Giulia Salemi e una relazione molto esposta mediaticamente con Mary Falconieri, concorrente della medesima edizione del Grande Fratello. Prima di Michelle ha avuto una storia d’amore anche con la modella e coach fitness di origini spagnole Nievos Bolos. Attualmente, da quando sta girando la voce della sua possibile relazione con la showgirl svizzera, Giovanni non sta pubblicando storie su Instagram. Come avranno reagito i due? Sarà vero il loro flirt?