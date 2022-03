Il Grande Fratello VIP è giunto alla sua puntata finale. La finale del GF VIP è prevista per domani lunedì 14 marzo 2022 e, sulla base del format pensato da Alfonso Signorini, sono diversi i finalisti che si confronteranno nell’ultimo atto del Grande Fratello, per quanto uno solo tra i “vipponi” potrà ottenere la tanto agognata vittoria finale. Le sorprese, nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP, non sono sicuramente mancate, ma l’interrogativo resta valido: chi vince il Grande Fratello?

Grande Fratello VIP: eliminati puntata 10 marzo

Con grande sorpresa per i fan e i concorrenti del Grande Fratello VIP, sono state due le eliminazioni prestigiose che hanno riguardato i concorrenti della casa. Gli spettatori del Grande Fratello VIP potevano sicuramente aspettarsi l’uscita di Manila al televoto contro Jessica, definita – da parte dei concorrenti stessi, oltre che dai bookmakers – la favorita per la vittoria finale.

Meno attesa è stata l’eliminazione di Sophie, che ha dovuto abbandonare la casa in un televoto flash contro Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è sempre stato apprezzato per la sua grande simpatia, ma non tutti pensavano che riuscisse a battere Sophie, una delle concorrenti più amate nella casa del Grande Fratello VIP 6, e a giungere in finale.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello VIP 6?

I finalisti già decisi del Grande Fratello VIP 6 sono quattro: Delia, Lulù, Davide Silvestri e Barù. Non è ancora deciso chi tra Jessica e Giucas Casella raggiungerà la finale. I due sono rimasti nella casa dopo la puntata del 10 marzo 2022 ma sono entrambi in televoto: soltanto uno dei due raggiungerà la finale definitivamente.

Grande Fratello VIP chi vince?

A questo punto, si può rispondere all’interrogativo di numerosi spettatori e fan del Grande Fratello VIP. Chi vince la finale del Grande Fratello VIP? Chiaramente non è ancora possibile stabilire con certezza chi sia il vincitore del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, guardando a sondaggi e alle preferenze del pubblico espressi sui social network, i bookmakers hanno realizzato un vero e proprio palinsesto relativo ai possibili vincitori (per quotazione) del Grande Fratello VIP.

La preferita del pubblico sembra essere Jessica: si tratta di una delle due sorelle che – probabilmente – hanno raggiunto la finale del Grande Fratello VIP; il bel carattere di Jessica, la sua possibile relazione con Barù e la centralità del personaggio in molte puntate sono stati i motivi per cui molti spettatori preferiscono Jessica Selassiè. Subito dopo, nelle quotazioni, spicca il nome di Lulù e Davide Silvestri: per entrambi il discorso è sicuramente umano; Lulù ha, a lungo, parlato della sua infanzia difficile, del bullismo subito e delle difficoltà provate in adolescenza, mentre il carattere pacato e mai estremizzato di Davide ha sicuramente convinto il pubblico.

Ben più in basso nelle quotazioni ci sono Delia e Giucas Casella. Per l’illusionista la corsa alla vittoria sembra interrompersi al televoto contro Jessica, per quanto non ci sia nulla di deciso. Anche Delia sembra essere sfavorita, soprattutto per tutte le dinamiche che hanno riguardato la sua relazione con Alex Belli.