Lorella Cuccarini, ha sempre fatto parlare di sé per le sue grandi e numerosissime doti e per la sua versatilità che negli anni l’hanno portata ad essere una conduttrice televisiva, una ballerina, una cantante (ha fatto e fa ancora ballare tutti con la sua famosissima canzone “La notte vola”), un’attrice e una conduttrice radiofonica. Insomma, la showgirl italiana ha un curriculum vastissimo, al quale mancava la conduzione del tg satirico “Striscia la Notizia”, ma che adesso potrà aggiungere, poiché dal 16 al 19 marzo, le è stato affidato il compito di sostituire Francesca Manzini, risultata positiva al Covid, al fianco di Gerry Scotti, nel programma di Antonio Ricci.

Perché Lorella Cuccarini conduce Striscia La Notizia?

Lorella Cuccarini aveva già lavorato con Gerry Scotti in precedenza per i programmi “Odiens” e “Paperissima” e ha quindi dichiarato: “Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio”.

La sua scelta è avvenuta a seguito della positività al Covid di Francesca Manzini, che ha accompagnato per diverse serate il conduttore di Caduta Libera. Per questo motivo, trattandosi di un volto noto della televisione – attualmente impegnata ad Amici di Maria De Filippi – la sua scelta è stata assolutamente automatica.

Lorella Cuccarini: chi è?

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto 1965. Si è diplomata a 30 anni al liceo linguistico da privatista e ha seguito un corso come operatrice turistica. Ha dedicato sin da subito la sua vita al mondo dello spettacolo: ha cominciato, infatti, da piccola a fare danza nella scuola di Enzo Paolo Turchi. Nella prima metà degli anni 80’, ha fatto il suo debutto in televisione affiancando la sua figura a quella di Pippo Baudo. Nel 1965 è uscito il suo primo singolo LP, Lorel e i 45 giri contenenti le sigle dei programmi fatti fino a quel momento. Ha preso parte ad innumerevoli programmi: Buona Domenica, Sanremo, La Vita in Diretta, Amici e molti altri ancora. E’ stata attrice in diverse fiction televisive, per esempio: Piazza di Spagna (1992), Amiche (2004), Lo zio d’America 2 (2006) e L’isola di Pietro 2 (2018).

Vita privata di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è sposata dal 1991 con Silvio Capitta (conosciuto con lo pseudonimo di Silvio Testi), produttore discografico e televisivo, con il quale ha quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni. Ha un fratello e una sorella: Roberto Cuccarini e Maria Luisa Cuccarini.