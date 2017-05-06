Home Attualità Giro D’ Italia 2017: orari diretta TV e anticipazioni

di Redazione 06/05/2017

L’Italia si tinge di rosa: è partito il Giro D’Italia 2017! Ieri, venerdì 5 maggio 2017, la corsa ciclistica più famosa arrivata al traguardo dei 100 anni è partita da Alghero, per poi attraversare tutta la penisola in svariate tappe e concludersi con la tappa finale il 28 maggio 2017 a Milano. La Rai trasmetterà il Giro 100 in diretta TV in chiaro tappa dopo tappa, regalando a ciclisti e amatori ghiotte anticipazioni sui partecipanti e sui percorsi, con programmi di approfondimento per tutte e tre settimane di gara in diversi orari. Chi ha vinto la prima maglia rosa? Il Giro D’Italia 2017 acquista una importanza storica, visto che quest’anno cade il centenario della corsa ciclistica rosa: i partecipanti affronteranno la bellezza di 3609 Km divisi in 21 tappe: sei tappe per velocisti, otto di media difficoltà e cinque classificate come tappe molto dure, mentre sono due i percorsi a cronometro. I favoriti dei soliti bookmakers sono il colombiano Nairo Quintana, vincitore del Giro nel 2014, e il nostrano Vincenzo Nibali, vincitore nel 2013 e nel 2016 e con tanta voglia di riscattarsi dopo i risultati deludenti delle Olimpiadi. Ma sono da tenere d’occhio anche Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot, Mikael Landa, Bauke Mollema e Tom Dumoulin. Purtroppo, Fabio Aru non parteciperà a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Dove si può vedere la diretta TV e avere delle anticipazioni sul Giro 100? Il Giro D’Italia 2017 questa volta verrà trasmesso in due differenti reti Rai in orari differenti: su RaiSport alle 12 con il programma Villaggio di Partenza in cui si illustrerà la tappa, mentre alle 13 ci sarà la diretta TV con i commenti tecnici. Alle 14 ci sarà La Grande Corsa su Rai2, programma introduttivo alla tappa e al Giro 100. Conclusa la corsa, la parola passa ai commentatori che faranno il Processo alla Tappa. Alle 18.55 nella stessa rete parte Viaggio nell’Italia del Giro, con riprese mozzafiato fatte dai droni delle bellezze d’Italia. Alle 20 si torna su Raisport con Tgiro per la sintesi e si conclude alle 22.45 con Giro notte. Inoltre, le sei tappe chiave verranno trasmesse in diretta dalla mattina, ma chi non può vederle per problemi di orario, l’app RaiPlay, il sito dedicato della Rai e i profili Instagram e Snapchat aiuteranno ad essere sempre aggiornati su chi vincerà la maglia rosa! Per esempio, Lukas Postberger è colui che si è aggiudicato la prima tappa del centesimo Giro d’Italia e quindi la prima maglia rosa.

