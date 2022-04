Buone notizie per gli abitanti di Giugliano, comune in provincia di Napoli di oltre 120mila abitanti. Attraverso il suo annuncio, il sindaco Pirozzi ha ufficializzato il bonus spesa da destinare a oltre 4000 famiglie del Comune. Il buono avrà un valore che dipende dai componenti del nucleo familiare e permetterà di effettuare la spesa di beni di prima necessità, fino ad un valore di 500 euro. I requisiti relativi alla richiesta del bonus spesa per i cittadini di Giugliano erano stati specificati dal Comune. Le famiglie che riceveranno un messaggio a partire da lunedì 11 aprile 2022 potranno usufruire del buono fino alla scadenza dello stesso.

L’annuncio del sindaco di Giugliano Pirozzi e il bonus spesa di 500 euro

Il sindaco di Giugliano, Pirozzi, ha parlato ai suoi concittadini spiegando che è stata ufficializzata la procedura per destinare il bonus spesa di 500 euro ai cittadini di Giugliano. Si tratta di un provvedimento atto a offrire un sostegno, in un momento di grande difficoltà economica, a oltre 4000 famiglie, che potranno acquistare beni di prima necessità e tanto altro ancora, in supermercati e altri luoghi di pubblico interesse.

Queste le parole del sindaco di Giugliano, Pirozzi: “Abbiamo, come promesso, in un primo momento esaurito la graduatoria precedente consegnando il buono spesa anche a coloro che erano risultati assegnatari ma non erano beneficiari per carenza di fondi. Abbiamo, quindi, in una prima fase deciso di confermare quanto promesso e dare precedenza a coloro che non avevano ricevuto sostegno nella prima fase della distribuzione delle risorse disponibili”. La graduatoria del Comune è definitiva, dunque bisognerà semplicemente attendere il messaggio che ufficializza l’ottenimento del bonus spesa di 500 euro.

Il sindaco ha poi proseguito spiegando: “Abbiamo poi proceduto a pubblicare un nuovo bando ed oggi è stata pubblicata la graduatoria definitiva in modo che dalla prossima settimana l’ufficio provvederà all’attribuzione della somma di € 1.297.300,00 a ben 4088 nuovi nuclei familiari. Dalle piccole alle grandi cose, siamo al lavoro per dare risposte continue alla città ed anche in questo caso speriamo di aver contribuito, seppur in minima parte, a dare un segnale concreto di aiuto a chi oggi ha bisogno di una mano per affrontare un momento di difficoltà”.

Bonus spesa a Giugliano a quanto ammonta? Quanto riceverà ogni famiglia

Il bonus spesa a Giugliano è stato destinato a oltre 4000 famiglie, secondo una ripartizione decisa dal comune in base ai componenti del nucleo familiare. Utilizzabile fino alla sua scadenza, prevista il 30 giugno del 2022, il bonus ha un valore massimo di 500 euro, e quest’ultimo dipende dai componenti del nucleo familiare. A quanto ammonta, dunque, il bonus spesa per i cittadini di Giugliano? La ripartizione è la seguente:

• Nuclei familiari con n. 5 o più componenti: 500 €

• Nuclei familiari con n. 4 componenti: 400€

• Nuclei familiari con n. 3 componenti: 300€

• Nuclei familiari con n. 2 componenti: 200€

• Nuclei familiari con n. 1 componente: 100€

Il provvedimento è destinato una tantum ai cittadini di Giugliano.