Home Intrattenimento Giulia De Lellis contro Francesca Baroni: Tu non hai avuto pietà

Giulia De Lellis contro Francesca Baroni: Tu non hai avuto pietà

di Redazione 03/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Giulia De Lellis contro Francesca Baraoni? Come recita un antico detto "Chi di spada ferisce, di spada perisce". A quanto pare la ragazza protagonista di Temptation Island non ci ha pensato un attimo a dire la sua circa il Grande Fratello Vip 2017, puntando il dito sulla fidanzata di Andrea Damante: "Tu non hai avuto pietà" Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini La diretta del Grande Fratello Vip ha lasciato i telespettatori un po' sorpresi. La redazione ha cambiato idea circa la sospensione del televoto che vedeva protagonisti Carmen Di Pietro, poi eliminata, e Daniele Bossari. Nell'arco della puntata però il Grande Fratello ha deciso di eliminare Marco Petrolin a causa di una bestemmia, ma anche per altri concorrenti all'interno della casa non mancate sanzioni disciplinari... Soprattutto per Giulia De Lellis, protagonista di una romantica sorpresa realizzata da Andrea Damante. Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis sotto accusa Durante la settimana Giulia De Lellis aveva esordito in una discussione affermando "Non accetterei mai un drink o una sigaretta da un drogato o un gay". Alla base della frase c'era il timore della trasmissione del virus HIV. La cosa ha parecchio fatto irritare Alfonso Signorini che non ci ha pensato due volte a metterla sulle righe. Nel momento in cui Giulia De Lellis ha cercato di controbattere al giornalista/opinionista chiedendo come si permettesse... Signorini ha risposto: "Mi permetto perché sei un'ignorante! Leggi di più nella vita!". I fatti di ieri però vedono coinvolta anche Francesca Baroni, come mai? Grande Fratello Vip le parole di Francesca Baroni contro Giulia De Lellis Gli episodi che vedono coinvolti Giulia De Lellis hanno servito in un certo qual modo una vendetta fredda a personaggi colpiti dalle parole dell'ex corteggiatrice. Che Giulia De Lellis in questo ultimo anno avrebbe peccato di presunzione? Comunque sia dopo la puntata del Grande Fratello Vip anche Francesca Baroni ha voluto dire la sua opinione sulla ragazza. "Però, cara Giulia, in più occasioni tu non hai avuto pietà per certe persone, divorandole con la tua arroganza. Spero che l’accaduto ti aiuti a crescere, a migliorare e a immedesimarti di più negli altri".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp