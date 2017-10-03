Home Intrattenimento Trono Gay rumors, studios in fiamme per la reazione di Mario Serpa

Trono Gay rumors, studios in fiamme per la reazione di Mario Serpa

di Redazione 03/10/2017

Uomini e Donne rumors, ecco che arrivano le prime importanti news riguardanti il Trono Gay... Fuco e fiamme negli studios di Maria De Filippi, cosa ha fatto scattare la reazione di Mario Serpa? Uomini e Donne anticipazioni e rumors Il Trono Classico e il Trono Gay di Uomini e Donne cominciano a prendere ufficialmente forma, tanto che è facile distinguere ormai quelli che sono i personaggi principali. Mattia Marciano continua a essere un rebus! Nonostante i vari rumors che si aggirano attorno al tronista e la sua corteggiatrice Chiara tutto sembra tacere, cosa non gradita ai fan del programma che invece aspettavano qualche provvedimento nei confronti di Marciano. Per quanto riguarda invece Sabrina Ghio... Le donne che seguono quotidianamente Uomini e Donne sono completamente in rivolta, perché la ballerina ha deciso di perseverare con Nicolò dopo averla definita una "bambola", affermando anche che l'interesse nei confronti della corteggiatrice è così sfumato? Uomini e Donne rumors, ma il Trono Gay? Mentre tutto stranamente tace attorno a Paolo Crivellin, i riflettori iniziano ad accendersi sul Trono Gay rappresentato da Alex Migliorini che sarà protagonista della puntata odierna di Uomini e Donne. Il tronista gay attualmente ha concentrato la sua attenzione su quattro corteggiatori, ovvero Claudio, Matteo e Alessandro. Il percorso del ragazzo protagonista del Trono Gay sta prendendo delle direzioni davvero in aspettate con qualche piccolo colpo di scena. Le nuove fiamme del Trono Gay, inoltre, hanno permesso a Mario Serpa di fare le sue previsioni. Uomini e Donne rumors, le previsioni di Mario Serpa Tra gli opinionisti di punta della nuova edizione di Uomini e Donne troviamo proprio Mario Serpa. L'ex corteggiatore, protagonista dello show lo scorso anno ed ex fidanzato del tronista Claudio Sona è tornato da Maria De Filippi come opinionista ufficiale. Mario Serpa, come ha avuto modo di fare lo scorso anno con Sonia Lorenzini, ha già stilato le sue previsioni ufficiali per quanto riguarda il Trono Gay. Secondo Mario Serpa è estremamente convinto che a conquistare Alex Migliorini sarà proprio il corteggiatore Alessandro, il quale sta dimostrando di essere molto affine ma soprattutto preso dal tronista. Sarà così?

