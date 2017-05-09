Home Intrattenimento Paola Caruso Supervivientes: maltrattamenti all’Isola dei Famosi spagnola?

di Redazione 09/05/2017

La nostrana Paola Caruso prosegue la sua avventura all’Isola dei Famosi spagnola, ovvero Supervivientes, ma il paradiso tropicale cela oscuri segreti che sono venuti a galla in questi giorni: tanto per incominciare, la Bonas sta passando un momento veramente difficile, in quanto da due settimane vive come una zombie nella palafitta in mezzo al mare chiamata Zona Morta. Per sfamarsi, deve rubare ai suoi compagni di avventura e per ricevere delle ricompense, deve fare dei piccoli dispetti. Inoltre, in Honduras le condizioni climatiche non sono certo rosee, visto che una bufera si sta abbattendo in maniera violenta, tanto che la Produzione ha deciso di spostare Paola sulla terraferma. E qui sono incominciati i maltrattamenti. Paola Caruso, ovvero la Bonas di Avanti un Altro, è stata maltrattata da un altro concorrente di Supervivientes, ovvero Kiko Jimenez, il quale le ha buttato della sabbia in faccia mentre dormiva e, successivamente, le ha rubato il materassino. Sentendosi vessata e veramente stressata, la Bonas si è sfogata scoppiando a piangere. Verranno presi provvedimenti per il comportamento del naufrago? Kiko Jimenez sembra noncurante delle conseguenze e risponde alle accuse (e agli urli) Di Paola Caruso dicendo che lei ha rubato la pentola mentre tutti i concorrenti cercano di darle da mangiare tutti i giorni. Forse al naufrago non è molto chiaro il meccanismo di gioco, visto che la Bonas deve rispettare il ruolo di zombie e quindi rubare ai naufraghi di Cayo Cochinos. Paola inizialmente è stata eliminata, ma il pubblico spagnolo sembra apprezzarla di più da quando si è messa a ballare delle hit di Raffaella Carrà. Inoltre, come dice la fonte Bitchyf, noi italiani all’Isola dei Famosi abbiamo sopportato personaggi come Gracia De Torres e Jonas Berami, quindi è il minimo che vi tenete la Bonas e la sfamiate pure, senza mostrare al pubblico maltrattamenti e dispetti immotivati.

