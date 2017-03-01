Home Attualità Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni: in arrivo una nuova puntata speciale con le coppie

Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni: in arrivo una nuova puntata speciale con le coppie

di Redazione 01/03/2017

Per San Valentino, la Redazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha deciso di regalare ai fan la messa in onda una puntata dedicata alle coppie in stile Pechino Express. I fan del dating show di Maria De Filippi sono andate in visibilio, in quanto non capita spesso di rivedere i propri beniamini innamorati e felici che si contendono la vittoria. D’altro canto, anche lo staff ha gioito di questo evento, visti gli ascolti, tanto che le ultime news e anticipazioni del programma di Canale 5 indicano che ci sarà in arrivo una nuova puntata speciale con le coppie. Il successo ottenuto con la puntata speciale di San Valentino ha indotto la Redazione di Uomini e Donne a organizzare una nuova sorpresa per i telespettatori, ovvero una nuova puntata speciale con le coppie in arrivo per sbaragliare la concorrenza, come è successo per la puntata del 14 febbraio. La data della registrazione e della messa in onda non è stata ancora decisa, quello che è certo è che ci saranno le coppie più felici del Trono Classico di UeD. E’ stato il blog NewsUeD a dare le prime anticipazioni riguardo la puntata speciale in arrivo dedicata alle coppie di Uomini e Donne: il sito in questione riporta che il redattore Stefano Carriero ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale Instagram una foto, taggando tutti i protagonisti del Trono Classico di UeD. Ci sarà un nuovo gioco per le coppiette? I vincitori della puntata di San Valentino sono stati Andrea Damante e Giulia De Lellis, ma a giudicare dalle voci di crisi che imperversano in queste ore, chissà se i Damellis vorranno partecipare, mentre la coppia formata da Claudio Sona e Mario Serpa potrà avere la sua rivincita, visto che ha perso per una manciata di secondi! Chi parteciperà alla seconda puntata speciale coppie di Uomini e Donne in arrivo prossimamente? Come già detto, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono in forse, mentre i ClaMario (o Clario) sembrano confermati. Due new entry, a cominciare dalla coppia Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani e Alessia Cammarota con Aldo Palmeri, riconciliati dopo la crisi. Nessuna notizia su Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo e della neo coppia del Trono Classico UeD, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti.

