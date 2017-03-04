Home Attualità Giulia De Lellis Instagram, non è il peso l’esclusione dall’Isola dei Famosi 2017: la scomoda verità

04/03/2017

Giulia De Lellis è sempre al centro del gossip: molto attiva su Instagram, la fidanzata di Andrea Damante ha dichiarato che è stato il peso la causa della sua esclusione dall’Isola dei Famosi 2017. Il gossip impazza e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha usato la scusa del medico di fiducia che le ha vietato tassativamente di partire per l’Honduras, ma in realtà, la scomoda verità sta venendo a galla. Il settimanale VIP riporta un scoop che potrebbe gettare un’ombra sui Damellis. Giulia De Lellis ha dichiarato su Instagram che è stato il peso la causa principale della sua mancata partecipazione all’Isola dei Famosi 2017, ma il settimanale VIP azzarda uno scoop che, se confermato, diventerebbe una scomoda verità per i Damellis. A quanto pare, il tronista e fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe fatto pressioni in preda a una gelosia eccessiva nei confronti della fidanzata. Andrea Damante è geloso di Giulia a tal punto da non permetterle di partire per l’Honduras? Il settimanale Vip riporta che Giulia De Lellis sarebbe stata dissuasa da Andrea Damante, suo fidanzato, in preda a un attacco di gelosia, ma la scomoda verità starebbe nel mezzo. Stefano Bettarini avrebbe messo lo zampino, dopo il mare di polemiche ricevute dalla coppia al Grande Fratello VIP. I Damellis, quindi, non avevano speranza di partecipare all’Isola dei Famosi 2017 per questi motivi, ma i due non sembrano curarsene. Andrea è impegnatissimo con il suo lavoro di DJ, mentre Giulia è diventata testimonial per diverse marche di gioielli. Inoltre, insieme occupano il ruolo di opinionisti a Domenica Live e Pomeriggio 5. Per non parlare dei continui aggiornamenti di entrambi a mezzo social, Instagram in primis. Insomma, non è per il peso l’esclusione della ragazza dall’Isola dei Famosi 12, bensì un fidanzato geloso. I Damellis avrebbero risollevato gli ascolti del reality game targato Mediaset?

