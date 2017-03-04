Home Attualità Isola dei Famosi 2017, dichiarazioni shock contro Raz Degan e la Produzione: rischio espulsione per due concorrenti?

di Redazione 04/03/2017

La tensione tra i concorrenti VIP che partecipano all’Isola dei Famosi 2017 si taglia col coltello, specie durante l’ultima diretta live piena di sorprese e neanche la provvidenziale visita di Imma Battaglia non accenna a cambiare le cose. A non accettare che Raz Degan sia diventato leader e immune dalle nomination sono stati due naufraghi anzi, due naufraghe: si tratta di Nancy Coppola e Samantha De Grenet, le quali, una volta tornate a Cayo Cochinos in Honduras, si sono lasciate andare a dichiarazioni shock contro la Produzione e lo stesso modello e attore israeliano, tanto da essere a rischio espulsione. Le due concorrenti “sono nel radar” a causa di certe parole pesanti che potrebbero costare molto caro, perché la stessa Produzione sta decidendo in queste ore per una punizione pesante o per l’allontanamento immediato dall’Isola dei Famosi 12. La rivalità tra Raz Degan e il resto dei concorrenti naufraghi non accenna ad attenuarsi e l’Isola dei Famosi 2017 è oggetto, ogni giorno, di pesanti critiche per il comportamento decisamente vergognoso di certi VIP che manifesterebbero il loro malcontento nei confronti del nuovo leader della settimana. Dopo la quinta diretta live della puntata dell’Isola dei Famosi 12 sono state due concorrenti a criticare aspramente l’israeliano, ovvero Nancy Coppola e Samantha De Grenet. Le due, al ritorno all’Isola delle Terre, si sono lasciate andare a dichiarazioni shock verso Raz e contro la Produzione, inducendo la stessa a meditare provvedimenti adeguati. Le due sono a rischio espulsione? Le naufraghe Samantha De Grenet e Nancy Coppola non avrebbero tollerato che durante la quinta diretta live dell’Isola dei Famosi 2017 Raz Degan sia passato per martire e il gruppo dei concorrenti VIP per un branco, ma più di tutto, gli applausi del pubblico rivolti al nuovo leader della settimana. La showgir e la cantante neomelodica avrebbero deciso di ignorare Raz per tutta la settimana, pur passando per le cattive della situazione. Ma le dichiarazioni shock contro la Produzione dell’Isola dei Famosi 12, accusando il programma di favorire il modello israeliano a discapito degli altri naufraghi. Mediaset e la stessa Produzione non ci sta e si sta già pensando a un provvedimento pesante nei loro confronti: Nancy e la De Grenet sono a rischio espulsione?

