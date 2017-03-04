Gossip Italiano Francesca Cipriani, segue la Dieta Lemme? News e aggiornamenti
di Redazione
04/03/2017
Le ultime news di gossip italiano indicano che Alberico Lemme ha guadagnato una nuova seguace: il farmacista e creatore della famosa Dieta Lemme, fortemente criticata e discussa nei programmi di Barbara D’Urso, sembrerebbe aver preso sotto le sue ali Francesca Cipriani, la maggiorata ed ex concorrente del Grande Fratello. La ragazza vorrebbe perdere almeno 4 chili e, secondo gli ultimi aggiornamenti, si vuole affidare al percorso alimentare proposto dal dietologo e ospite fisso di Pomeriggio 5 e Domenica Live. E’ da un po’ che su Francesca Cipriani non si faceva più gossip italiano, ma è tornata alla ribalta con questa clamorosa notizia: la maggiorata, in seguito ai problemi di salute passati e alla sua pressione bassa, ha deciso di affidarsi alle cure di Alberico Lemme e di seguire la Dieta Lemme perché le diete troppo rigide sicuramente le creeranno complicazioni e carenze di pressione. Dopo aver deciso di aumentare la taglia del suo seno e intervenire su i glutei, la Cipriani vuole modellare anche il suo corpo, seguendo i consigli del farmacista e dietologo più contestato d’Italia. Le news di gossip italiano riguardo la Dieta Lemme e Francesca Cipriani non finirebbero qui. Secondo le ultime anticipazioni, l’ex gieffina supermaggiorata avrebbe chiesto l’aiuto di Barbara D’Urso per entrare in contatto con Alberico Lemme e poter seguire meglio la dieta iper criticata da tutti i fronti. Inoltre, la ragazza si direbbe innamoratissima del fautore della Dieta Lemme, tanto da volerlo incontrare a tutti i costi non solo per poter dimagrire. Si sa per certo che in questi giorni, la Cipriani eseguirà delle visite mediche programmate per aumentare la taglia di seno, seguendo gli aggiornamenti di Pomeriggio 5 e Domenica Live, si saprà per certo se la maggiorata avrà l’OK anche dal farmacista dietologo più criticato e denunciato del Belpaese.
