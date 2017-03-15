Caricamento...

Uomini e donne puntata speciale: Giorgio Manetti scrive una lettera a Gemma Galgani

15/03/2017

Giorgio Manetti ha scritto una lettera a Gemma Galgani che sarà letta durante la puntata speciale di Uomini e donne che andrà in onda sabato 18 marzo 2017 su Canale 5. Tantissimi i protagonisti di questa serata, Maria De Filippi ha scelto di invitare i volti più amati dal pubblico. Gemma e Giorgio si esibiranno durante una mini puntata di C’è posta per te e il cavaliere risponderà alla lettera che la dama gli aveva scritto lo scorso anno.

Gemma Galgani aveva preso carta e penna per chiedere scusa all’ex fidanzato provando a riconquistarlo. La puntata speciale di Uomini e donne dedicata a Gemma e Giorgio si è conclusa con un nulla di fatto per la bionda dama del trono over che ha ricevuto come risposta un due di picche. Giorgio in quell’occasione non ha replicato e ha detto chiaramente che non aveva alcune intenzione di riallacciare i rapporti con lei. Nel frattempo la vita è andata avanti per entrambi ma al trono over di Uomini e donne le cose ben presto potrebbero cambiare, rumors sempre più insistenti parlano di un riavvicinamento tra Gemma e Giorgio, ma conosceremo solo durante la puntata speciale il contenuto di questa misteriosa lettera.

Tutti sperano in un ritorno di fiamma ma, conoscendo le dinamiche di UeD è molto probabile che entrambi continueranno a cercare l’anima gemella e a percorrere strade parallele. Sono tanti i cavalieri e le dame che scendono le scalinate di Uomini e donne, ma nessuno di loro è riuscito a spingersi oltre la conoscenza con Giorgio e Gemma. I più sospettosi potranno pensare che sono solo interessati alle telecamere ma questo discorso vale anche per la redazione, la Galgani è uno dei personaggi televisivi più seguiti d’Italia, nel bene o nel male si parla sempre di lei. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella puntata speciale di Uomini e donne e di sapere che cosa ha scritto Giorgio Manetti a Gemma Galgani.

