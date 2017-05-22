Tina Cipollari lascia Uomini e donne? La verità sugli screzi con Maria De Filippi

Anticipazioni Uomini e donne: Tina Cipollari smentisce e dichiara che resta con Maria De Filippi

Tina Cipollari dice addio a Maria De Filippi? Da mesi si rincorrono rumors sugli screzi che ci sarebbero tra la storica opinionista di Uomini e donne e la conduttrice. Queen Mary, stanca dell’irruenza di Tina e dei continui attacchi nei confronti di Gemma Galgani era quasi sul punto di mandarla via dal programma. Ma le cose non stavano affatto così e a raccontarlo è stata la stessa opinionista a Diva e Donna.

«Quel programma è casa mia sono nata lì e ho intenzione di rimanerci. Con Maria non ci sono mai stati screzi e quando faccio altro mi assicuro che non interferisca con la mia posizione lì dentro». Ecco le parole di Tina Cipollari che abbiamo riportato fedelmente per evitare fraintendimenti. La risposta che tanti fan aspettavano da tempo e che è arrivata proprio oggi, a pochi giorni dalla pausa estiva di Uomini e donne. Sulla questione Gemma Galgani invece, qualche giorno fa Maria De Filippi ha detto che il loro astio non è un’invenzione degli autori e spesso è costretta a tagliare interi pezzi di registrazione perché se ne dicono di tutti i colori.

Tina Cipollari deve tutto a Maria De Filippi, da un decennio è fissa nel programma pomeridiano e dietro le quinte ha conosciuto il marito da cui ha avuto tre figli che la considerano una “donna della tv”. Nonostante le voci di crisi con Kikò Nalli dopo la partecipazione a Pechino Express, accompagnate da lettere aperte sui settimanali di gossip, tra loro procede a gonfie vele. A settembre quindi rivedremo Tina Cipollari ancora sulla poltroncina di opinionista ma la sua nemica Gemma Galgani potrebbe non tornare perché ha trovato finalmente l'amore!