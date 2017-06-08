Matteo Viviani dice la verità sui video russi del Blue Whale trasmessi a Le Iene

La iena Matteo Viviani ha ammesso che i video del Blue Whale russi sono falsi

Il servizio de Le Iene sul caso Blue Whale ha scosso l’opinione pubblica e scatenato una vera e propria psicosi collettiva. In molti però avevano sollevato alcune perplessità, i video infatti sembravano falsi. Il gioco della Balena Blu che spinge i ragazzi al suicidio è una realtà da non sottovalutare ma Le Iene sono caduti nella trappola di una tv russa che gli ha girato quei video. Matteo Viviani ha ammesso che sono falsi e si è scusato per non aver fatto le opportune verifiche.

Verificare le fonti è una delle prime cose che dovrebbe fare un giornalista e chi si occupa di informazione, Le Iene spesso e volentieri sono finite nel mirino proprio perché cedono al becero populismo (ricordate il caso Stamina?). Nonostante la lotta serrata contro le fake news di cui Facebook è il promotore, accadono ancora questi episodi. Matteo Viviani, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha spiegato che, sollecitato da diversi utenti che gli avevano fatto notare delle incongruenze e delle alterazioni dei video russi sul Blue Whale, ha indagato a fondo. Dopo il mea culpa, la iena Viviani ha detto che è andato in una classe e ha chiesto ‘Chi conosce il Blue Whale?’, metà dei ragazzi hanno alzato la mano.

Intanto si moltiplicano i casi di Blue Whale Challenge anche in Italia, la polizia ha salvato una ragazzina che era arrivata quasi alle ultime prove del gioco. L’allarme purtroppo esiste ed è reale, i genitori sono chiamati a sorvegliare i loro figli che si isolano e vivono nel mondo virtuale. Sono tanti anche i casi di emulazione del Blue Whale e vicende di cronaca locale che erano solo bufale.