Giulia Salemi compleanno, messaggio di Pierpaolo Petrelli su Instagram

Giulia Salemi festeggia il suo 29esimo compleanno in modo speciale, grazie ai tantissimi messaggi di auguri che ha ricevuto sui social. Tra le tantissime parole che sono state dedicate alla showgirl e alla influencer italiana, ci sono sicuramente quelle di Pierpaolo Petrelli, suo compagno di vita, che le ha dedicato un messaggio speciale su Instagram. Anche Dayane Mello, che ha condiviso con Giulia Salemi il percorso al Grande Fratello VIP, ha scritto alla sua cara amica, dedicandole un augurio particolare.

Il messaggio di Pierpaolo Petrelli su Instagram per il compleanno di Giulia Salemi

Attraverso delle splendide parole su Instagram, Pierpaolo Petrelli ha inviato un messaggio alla sua fidanzata Giulia Salemi, in cui le ha fatto gli auguri per il suo 29esimo compleanno in modo speciale. Pierpaolo ha parlato con parole cariche di emozione e, infatti, il messaggio ha provocato una risposta sentimentale da parte di tantissime persone che hanno avuto la possibilità di leggerlo su Instagram.

Ecco qual è il messaggio di Pierpaolo Petrelli su Instagram per il compleanno di Giulia Salemi: Meravigliosa creatura. Anima pura e rara. Con la tua energia e allegria hai conquistato il cuore di tanti, in particolar modo il mio. Questo mini video racconta la nostra vita quotidiana, sorrisi, unione , complicità , semplicemente racchiude la parola Amore. Grazie perché donandomi il tuo sorriso ogni giorno, mi rendi sempre più felice e innamorato, sempre più consapevole che SEI TU! Unica cosa che ti chiedo è di sorridere, fallo sempre ti prego, perché quando sorridi sei ancora più bella! Auguri di buon compleanno amore mio.

Le parole di Dayane Mello per il compleanno di Giulia Salemi

Pierpaolo Petrelli non è l’unico che ha scritto un bellissimo messaggio per il compleanno di Giulia Salemi, in un giorno sicuramente indimenticabile per la showgirl e influencer italiana. Anche Dayane Mello, che ha partecipato al Grande Fratello VIP con Giulia Salemi, ha parlato alla sua amica utilizzando belle parole per festeggiare il suo compleanno.

Questo è il messaggio che Dayane Mello ha dedicato a Giulia Salemi per il suo compleanno: Sai, amica, sono così felice di aver trovato qualcuno con cui condividere le mie giornate. La nostra amicizia è così forte e così speciale che già la considero una sorella per me. È fantastico essere con te e sapere che mi capisci solo dal mio sguardo. La nostra connessione è unica ed è per questo che so che questa amicizia non finirà mai.