Atteso da parte di tantissime persone e oggetto di grosse aspettative della vigilia, soprattutto dopo l’incredibile successo mediatico di Spiderman: No Way Home, Morbius non ha impiegato tantissimo per essere pesantemente stroncato e per diventare, in breve tempo, uno dei film con la peggiore considerazione di sempre nell’universo cinematografico della Marvel. Il film con Jared Leto è ricco di problemi, errori e, soprattutto, ha tradito tante delle aspettative che animavano la sua uscita al cinema. Ma perché Morbius è così tanto criticato? Ecco quali sono tutti gli errori del prodotto Marvel con Jared Leto.

La trama di Morbius e il mancato sviluppo dei personaggi

La prima criticità notevole che è stata identificata all’interno della trama di Morbius riguarda il trattamento della trama e dei personaggi. Il motivo per cui molti criticano il film con Jared Leto della Marvel, infatti, è che la storia sembra essere assolutamente inconsistente, soprattutto di fronte alle grandissime aspettative che il film portava con sé. Di base, Morbius è un antieroe molto affascinante, nonché uno dei personaggi più complessi che possano essere trattati dal punto di vista cinematografico e televisivo.

Tuttavia, il film su Morbius non riesce a rispettare queste potenzialità: stando a quanto si legge all’interno di qualsiasi recensione, il prodotto cinematografico diretto da Daniel Espinosa appare come vuoto in più punti, oltre che inconsistente per quel che concerne la trama e lo sviluppo dei personaggi. Molti personaggi vengono solo accennati o trattati male, mentre la trama è ricca di incongruenze, buchi completi all’interno della narrazione e scelte che non sono piaciute agli spettatori. Morbius, ad esempio, non spiega mai quale sia la natura della propria malattia e, per quanto sia inseguito dall’FBI, riesce a muoversi liberamente e a entrare costantemente all’interno del suo laboratorio, creando una trama sicuramente poco credibile sotto questo punto di vista.

I problemi tecnici e le critiche a Morbius, film della Marvel con Jared Leto

Morbius non è apparso sbagliato solo per quel che concerne la sua trama, ma anche per una tipologia di trattamento tecnico che non è piaciuto agli spettatori. L’utilizzo degli effetti speciali appare “antico”, rispetto ai progressi della tecnologia negli ultimi anni e, nel complesso, il film sembra appartenere a una tipologia di produzione dei primi anni 2000. Per questo motivo, il film della Marvel con Jared Leto, Morbius, è stato pesantemente criticato da spettatori e addetti ai lavori.