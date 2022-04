Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2022 in Qatar, a seguito delle ultime gare a eliminazione diretta che hanno riguardato alcune nazionali dei diversi continenti. Grande sorpresa per Spagna e Germania, che giocheranno all’interno dello stesso girone dando vita a una sfida di grandissimo livello, per gli appassionati dei Mondiali 2022. Tutti i gironi appaiono come particolarmente equilibrati, salvo alcune realtà che sembrano essere piuttosto scontate. Ecco quali sono tutti i gironi indicati dal sorteggio Mondiali 2022 in Qatar.

Sorteggio Mondiali 2022: tutti i gironi indicati dalle urne

Nel dettaglio, di seguito sono indicati tutti i gironi indicati dalle urne del sorteggio Mondiali 2022. Per alcune nazionali non è stato indicato il nome ma la possibile vincente in alcuni accoppiamenti che devono essere ancora decisi. Per tutte le altre nazionali, invece, è già possibile conoscere la propria avversaria e l’accoppiamento specifico delle sfide del girone. I gironi dei Mondiali 2022 sono i seguenti:

GIRONE A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GIRONE B: Inghilterra, Iran, Usa, vincente di Galles/Scozia/Ucraina

GIRONE C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

GIRONE D: Francia, vincente di Perù/Emirati Arabi Uniti/Australia, Danimarca, Tunisia

GIRONE E: Spagna, vincente di Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone

GIRONE F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GIRONE G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GIRONE H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Sorteggio Mondiali 2022: le favorite per ogni girone

Sulla base dei gironi indicati dal sorteggio Mondiali 2022, è possibile indicare quali potranno essere le possibili vincenti e favorite per ogni girone. Ovviamente, il Mondiale è di per sé portatore di grandi sorprese e, allo stesso tempo, il fatto che si terrà in inverno potrebbe sovvertire alcuni pronostici della vigilia. Il girone A vede, sicuramente, le sue favorite in Olanda e Senegal, fresca vincitrice della Coppa d’Africa, con la prima sfida del Mondiale che si terrà tra Qatar ed Eduador.

Nel girone B le favorite sono sicuramente Inghilterra e l’Europea che uscirà vincitrice tra la sfida che riguarderà Scozia, Ucraina e Galles, anche se bisogna stare attenti alla nuova generazione statunitense di calciatori che promette bene. Argentina e Polonia sono le favorite del girone C, mentre il girone D ha nelle due europee Francia e Danimarca le quasi certe nazionali che passeranno il turno. Spagna e Germania sono favorite in un girone di ferro, mentre il girone F potrebbe vedere il passaggio del turno di Belgio e Croazia, per quanto si tratta di un girone molto equilibrato data la qualità di Marocco e Canada. Il girone G ha come favorito il Brasile, mentre le altre sfide sono piuttosto equilibrate. Infine, il girone H dovrebbe prevedere il passaggio del turno di Portogallo e Uruguay.