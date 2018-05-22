Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Giuseppe Conte premier: dubbi sul caso Stamina

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Lega e M5S hanno indicato Giuseppe Conte come premier. Il nome non è nuovo, Conte ha assistito la famiglia di Sofia, la bambina sottoposta al trattamento Stamina. Il caso venne affrontato dalla trasmissione Le Iene.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini: accordo sul nome

Il prossimo presidente del Consiglio potrebbe essere Giuseppe Conte. Il presidente della Repubblica Mattarella scioglierà domani la riserva. Immediatamente sul web è partita la caccia al curriculum di Giuseppe Conte, tra studi a New York non confermati dalla segreteria dell'Università e corsi di perfezionamento in giro per il mondo, c'è una vicenda che getta delle ombre su Giuseppe Conte ed è il caso Stamina. A parlarne il quotidiano online Il Post che ha ricostruito la vicenda.

Giuseppe Conte avvocato di Caterica Ceccuti

Nel 2013 Conte ha assistito la famiglia delle piccola Sofia. La bambina, il cui caso è stato affrontato da Le Iene, era affetta da una malattia neurodegenerativa che porta alla morte. Quello di Sofia è noto anche come il caso Stamina. I genitori sostenevano che il trattamento con le cellule staminali poteva migliorare le condizioni di salute della piccola. Davide Vannoni, promotore del trattamento è stato sottoposto ha diversi processi che si sono conclusi con il patteggiamento.

Giuseppe Conte ha lavorato ad un ricorso per ottenere il proseguimento del trattamento Stamina che non ha mai avuto riconoscimenti scientifici e su cui ci sono sempre stati dei dubbi per via delle manca di prove certe sulla sua efficacia. Conte era riuscito a velocizzare i tempi anche se un ricorso simile era stato presentato e rigettato dal Tribunale di Firenze, perché i genitori avevano cambiato residenza, stabilendosi a Livorno e rendendo possibile la presentazione di una nuova istanza.

Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle

Il M5S aveva già presentato l'avvocato Giuseppe Conte come futuro premier in campagna elettorale. Il movimento pentastellato si era schierato in passato a favore di Stamina, ritenendo che il metodo fosse efficace anche in assenza di prove scientifiche. La commissione del ministero della Salute bocciò il trattamento e Vannoni fu condannato per associazione a delinquere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tim mette in vendita RobotTIM che hanno stabilito il record del mondo

Articolo Successivo

Pensioni ultimissime news quota 100 e APE volontaria

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Donald Trump Trionfa nelle Elezioni del 2024: Un Ritorno Storico alla Casa Bianca

Donald Trump Trionfa nelle Elezioni del 2024: Un Ritorno Storico alla Casa Bianca

07/11/2024

Primarie PD: Elly Schlein è la nuova segretaria del partito

Primarie PD: Elly Schlein è la nuova segretaria del partito

27/02/2023

M5S a sostegno della 194: governo non deve modificare norme vigenti

M5S a sostegno della 194: governo non deve modificare norme vigenti

25/01/2023