Tim mette in vendita RobotTIM che hanno stabilito il record del mondo

di Redazione 22/05/2018

1372 RobotTIM avevano stabilito, lo scorso febbraio, il record del mondo per numero di robot controllati contemporaneamente da un solo smartphone. Il risultato, che è valso alla Tim il Guinness World Record lo scorso primo febbraio, adesso varrà molto anche in percentuale di vendite. Infatti, la Tim mette in vendita RobotTIM attraverso un concorso il cui montepremi sarà di, quasi, 28 mila euro (27.999,30 euro, per la precisione). Per chi volesse acquistarne uno al di là del concorso, è possibile attraverso il sito ufficiale della Tim. Tim mette in vendita RobotTIM: che cosa sono? Il conseguimento del Guinness World Record lo scorso primo febbraio, con 1372 robot che - contemporaneamente e controllati da uno stesso cellulare - hanno ballato sulle note di "Another day of Sun", ha fatto sorridere un po' tutti, soprattutto, ha dato preziose indicazioni circa la potenzialità dei RobotTIM, che la Tim ha deciso di mettere in vendita. I RobotTIM sono dei robot umanoidi Alpha 1S, nati dalla mente dell'azienda cinese UBTECH. Essi si basano su 16 motori, che garantiscono il movimento di gambe e braccia, e conferiscono ai robot una flessibilità tale da poter loro permettere di danzare, così com'è accaduto in più occasioni. Il loro peso è quanto mai irrilevante: 1,65 chilogrammi, dati dalla struttura in alluminio ricoperta da materiale plastico che conferisce, agli esemplari, il loro caratteristico aspetto. L'attitudine dei robot, come detto, è quella di ballare su qualsiasi tipo di musica attraverso un collegamento bleutooth con lo smartphone. La loro autonomia è circa di un'ora, attraverso una batteria 7.4v, 2200mAh. Integrato all'interno delle strutture (il cui processore è STM32-F103RDT6) uno speaker da 3W. Il Guinness World Record, conseguito dai 1372 robot lo scorso febbraio, batte quello che - precedentemente - era stato posto in essere da WL Intelligent Technology Co, un'azienda cinese che aveva fatto ballare 1069 esemplari di robot umanoidi. Con 1 minuto e 30 secondi totali di esibizione, i 1372 che adesso sono in vendita hanno stabilito il nuovo record. Tim mette in vendita RobotTIM: come acquistarli? Per una settimana, che va dal 21 Maggio 2018 al 27 Maggio del 2018, sarà possibile vincere un esemplare di RobotTIM attraverso il nuovo concorso Ricarica Online e Vinci un RobotTIM, che sarà destinato agli utenti che effettueranno una ricarica online. In palio, chiaramente, non ci sono tutti e 1372 robot che hanno vinto il record del mondo, ma soltanto 70 esemplari di essi. L'estrazione, infatti, avverrà quotidianamente: ogni giorno verranno estratti 10 numeri (numeri, si intende, che hanno ricevuto la ricarica) e a quei 10 verrà assegnato un esemplare, dal valore di 399,99 euro. Nei 7 giorni totali di concorso il montepremi ammonterà a un valore complessivo di quasi 28 mila euro (per l'esattezza, 27.999,30 euro) e ci sarà la possibilità di poter vincere uno di 70 robot mondialmente riconosciuti come vincitori di un importante premio. Ovviamente, chiunque voglia acquistarne uno può farlo indipendentemente dal concorso: sul sito ufficiale della Tim, infatti, sarà possibile acquistare a prezzo pieno uno dei RobotTIM di cui si è precedentemente parlato. Una volta fatto l'acquisto su tim.it, entro 10-15 giorni lavorativi, si riceverà (al costo gratuito della spedizione) un RobotTIM accompagnato da certificazione del Guinness World Record. E' assicurata, chiaramente, la completa affidabilità del prodotto dal momento che i robot non sono del tutto nuovi: tuttavia, sarà presente anche una garanzia legale che accompagnerà per 12 mesi il prodotto.

