Taylor Swift, la scaletta del primo concerto del “The Eras Tour”

Taylor Swift ha inaugurato in Arizona il suo “The Eras Tour”, che prima ancora di iniziare è diventato il tour dai più alti incassi della storia USA.

Di seguito un resoconto e la scaletta del primo concerto a Glendale.

“The Eras Tour”, il leggendario ritorno sul palco di Taylor Swift

“Are you ready for it?”, perché il tour di Taylor Swift è finalmente iniziato e la serata di apertura è stata a dir poco straordinaria. “The Eras Tour” è un viaggio attraverso l’intera carriera musicale della superstar statunitense: dal suo debutto nel 2006 all’ultimo comeback da record con “Midnights”, rilasciato solo pochi mesi fa.

Per adesso il tour prevede solo concerti nei più grandi stadi del Nord America, i fan dal resto del mondo attendono l’annuncio delle restanti date internazionali, che comunque potranno avere luogo non prima della fine del 2023, considerato il numero di tappe previste dal “The Eras Tour” negli Stati Uniti.

Sono 52 i concerti il programma negli USA per il “The Eras Tour”. La serata inaugurale della tournée si è svolta a Glendale, Arizona, che per l’occasione ha cambiato temporaneamente nome. Sembra assurdo, ma l’impatto di Swift negli USA è tale che il sindaco di Glendale ha voluto onorare la scelta della superstar di aprire il tour proprio nella sua città che ha deciso di ribattezzare quest’ultima “Swift City”. Anche sulle mappe adesso compare “Swift City, Era-zona”, modifica comunque temporanea: tutto tornerà come prima tra qualche giorno.

Intanto Taylor Swift ha portato a Glendale decine di migliaia di fan: il concerto si è tenuto nello State Farm Stadium, che ha ospitato quasi 70 mila persone, per intenderci: è più del numero di spettatori del Super Bowl.

Taylor Swift ha concluso il suo ultimo tour circa cinque anni fa. Trattasi del “Reputation Stadium Tour”, di cui uno show è stato trasformato in film ed è disponibile su Netflix, il tour USA dai maggiori incassi di sempre. Almeno fino ad ora, poiché come suo solito Swift ha superato se stessa e “The Eras Tour” è diventato (prima ancora di iniziare) il tour statunitense che ha incassato di più nella storia.

Taylor Swift, la scaletta del primo concerto del “The Eras Tour”

Lo show è durato oltre tre ore, poiché dal suo ultimo tour Swift ha rilasciato sei album (di cui due Taylor’s Version). Le canzoni da cantare per la prima volta dal vivo erano quindi tantissime, a cui aggiungere i più grandi successi della sua carriera pre-pandemica, che trattandosi del “The Eras Tour” non potevano mancare.

Più che un semplice concerto, è stato un vero e proprio spettacolo: con cambi d’abito frequenti, coreografie, scenografie, e tanto altro. Per ogni “Era” della sua carriera, Swift ha portato sul palco una sua versione differente, dando ulteriore prova della sua grande versatilità da artista.

Di seguito la scaletta del primo concerto del “The Eras Tour” di Taylor Swift, che conta ben 44 canzoni.

“Miss Americana & the Heartbreak Prince”

“Cruel Summer”

“The Man”

“You Need to Calm Down”

“Lover”

“The Archer”

“Fearless

“You Belong With Me”

“Love Story”

“Tis the Damn Season”

“Willow”

“Marjorie”

“Champagne Problems”

“Tolerate It”

“…Ready for It?”

“Delicate”

“Don’t Blame Me”

“Look What You Made Me Do”

“Enchanted”

“22”

“We Are Never Ever Getting Back Together”

“I Knew You Were Trouble”

“All Too Well (10 Minute Version)”

“Invisible String”

“Betty”

“The Last Great American Dynasty”

“August”

“Illicit Affairs”

“My Tears Ricochet”

“Cardigan”

“Style”

“Blank Space”

“Shake It Off”

“Wildest Dreams”

“Bad Blood”

“Mirrorball” (acustica)

“Tim McGraw” (acustica)

“Lavender Haze”

“Anti-Hero”

“Midnight Rain”

“Vigilante Shit”

“Bejeweled”

“Mastermind”

“Karma”