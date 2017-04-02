Gli italiani amano il parquet
Il parquet è il re dei pavimenti. Il pavimento in legno è infatti il più amato, grazie alla sia unicità: capace di infondere un'aura di classe e eleganza a ogni casa o appartamento, si fonde benissimo con ogni stile di arredamento rendendo gli ambienti distinti e signorili. Ciascun pavimento in legno viene scelto e messo in posa in base alle sue caratteristiche: esistono infatti diverse essenza e diverse modalità di messa in posa volte a esaltare maggiormente la bellezza dei pavimenti e ad adeguarsi allo stile d'arredamento. per esempio i classici pavimenti in legno vengono realizzati in faggio, rovere e wengè e possiedono una finitura lucida che esalta gli ambienti classici ed eleganti. Altri tipi di parquet più pregiati e ricercati sono quelli realizzati in legno Doussiè, essenza esotica particolarmente amata dagli interior designer, nella tipologia rigatino (ovvero dotato di una fibra lignea naturalmente dritta e stretta, che rende uno strepitoso impatto visivo). Chi predilige bellezza e semplicità invece può optare per un parquet nodino in ciliegio o rovere, in stile country o nature, dalle tonalità miele. Questa tipologia di pavimenti in legno è dotata di fibratura a piccoli nodi, per un effetto molto naturale. Ciascuna essenza (sia rovere, faggio, wengè o doussiè) produce un effetto estetico diverso e originale, per questo motivo nessun pavimento in legno può dirsi esattamente identico all'altro. I prezzi dei pavimenti in legno sono tutt'altro che proibitivi: tutto sta nel saper scegliere l'essenza e il tipo di liste da utilizzare. Con un costo accessibile a tutti, un semplice parquet può donare alla casa un grande valore aggiunto, rendendola subito più calda ed accogliente. Scegliere il parquet giusto non è difficile, se ci si attiene ai consigli degli esperti. Prima di tutto è bene accertarsi che i materiali siano di ottima qualità, robusti e trattati per durare nel tempo. Tutto il legname deve essere certificato con attestati di qualità PEFCS e FS, che ne accertino la provenienza e l'adeguatezza. Una volta stabiliti i criteri di qualità e sicurezza è possibile orientarsi attraverso il vasto mercato dei pavimenti in legno: per poterlo fare con successo, portando a casa un buon parquet e prezzo conveniente, è necessario conoscere pavimenti in legno le aziende di pavimentisulweb : è sufficiente, per prima cosa, consultare un motore di ricerca per scoprire quali aziende operano nel vostro territorio. Ma se ciò non dovesse bastare, ecco una lista aziende pavimenti in legno già pronta per voi. Berti Pavimenti Legno è l'azienda leader dei parquet in Italia, con oltre 140 punti vendita e un organico davvero impressionante: serietà e affidabilità li contraddistinguono da più di quarant'anni. Original Parquet entra di diritto nella lista aziende pavimenti legno per la sua grande professionalità nel settore, coi migliori parquet della Romagna. Woody Pavimenti è invece specializzato nella lavorazione del noce pregiato e nei parquet su misura: opera in Veneto e in tutta Italia. Ideal Legno è un'azienda a conduzione famigliare di onesti autentici artigiani del legno, che porta avanti da generazioni la tradizione del parquet. La lista aziende pavimenti in legno proposta comprende alcune delle migliori realtà italiane, ma non s ferma qui: infatti numerose aziende operano in rivendite ben fornite e grossi centri per il bricolage, garantendo qualità elevata e affidabilità. Grazie ad aziende competenti e ad artisti del legno professionisti, ottenere il parquet dei vostri sogni e regalare alla casa un tocco romantico e davvero elegante, non sarà difficile.
