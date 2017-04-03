Amici 16 Serale anticipazioni registrazione terza puntata: clamorosa eliminazione
di Redazione
03/04/2017
Il sito che ha pubblicato per primo le anticipazioni della registrazione della terza puntata del Serale di Amici 16 è stato Blogo: i telespettatori di Canale 5 hanno invece visto la sfida tra la Squadra Bianca e la Squadra Blu registrata il sabato precedente, mentre negli studi Elios a Roma i Bianchi di Marco Castoldi in arte Morgan e i Blu di Elisa Toffoli si sono sfidati a colpi di danza e canto nella fase serale del talent show di Maria De Filippi. La registrazione è stata effettuata il 1 aprile 2017 negli studi Mediaset e grazie anche agli spoiler de Il Vicolo delle News e La Nostra TV, ecco cosa succederà nella prossima puntata in onda l’8 aprile 2017. Si inizia subito a capire che la gara è entrata nel vivo, con una polemica tra Morgan e il quinto giudice Marco Bocci per un fraintendimento e soprattutto per un’altra clamorosa eliminazione di uno dei protagonisti, dopo quella di Lo Strego avvenuta nella puntata precedente. Eppure le premesse erano anche meno bellicose, visto che l’ospite speciale è Francesco De Gregori e, nonostante siano divisi in Squadra Bianca e Squadra Blu, i ragazzi nutrono una stima reciproca e sembra che non siano in sfida, a differenza dei coach Morgan ed Elisa che sentono la pressione. La prima manche del Serale di Amici di Maria De Filippi se la sono aggiudicata i Blu, con il primo eliminato provvisorio per i Bianchi, Oliviero. Il duello tra Sebastian e Federica con Dimmelo e Young a Beautiful vedrà la vittoria dei Blu, mentre la sfida tra Shady e Andreas farà guadagnare ai Bianchi un punto. La terza prova vedrà Cosimo contro Shady e Mike contro Riccardo, poi Thomas contro Riccardo. La seconda manche sarà vinta dai Bianchi, con Vittoria al ballottaggio per l’eliminazione definitiva da Amici 2017 Gli spoiler e le anticipazioni sulla registrazione della terza puntata del serale di Amici 16 hanno dato anche l’esito della sfida tra Oliviero per la Squadra Bianca e Vittoria per la Squadra Blu: nonostante il nome, la ballerina della squadra di Elisa è stata costretta ad abbandonare la gara e la clamorosa eliminazione ha lasciato tutti sgomenti. A parte il dispiacere dei Blu, i Bianchi rischiano di perdere Morgan: dopo il diverbio con il quinto giudice Marco Bocci, l’ex leader dei Bluvertigo è apparso molto provato, tanto da minacciare di abbandonare Amici 2017: il Serale è finito per lui? Non resta che aspettare altre news e gossip riguardo la fase serale del talent show di Canale 5.
