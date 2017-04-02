Home Attualità Napoli Juventus Rojadirecta streaming: diretta tv e live su Sky, Mediaset

di Redazione 02/04/2017

Dove guardare Napoli Juventus streaming stasera alle 20:45? La diretta live in tv, smatphone e tablet Dopo lo stop per dare la precedenza alle nazionali, stasera il big match tra il Napoli e la Juventus allo stadio San Paolo di Napoli. Tifosi in ansia per una partita dove si vedono scontrare la prima e la terza in classifica del campionato Serie A. In tanti ci chiedono come e dove guardare Napoli Juventus in streaming visto che non possono andare a vedere il live allo stadio. Dove e come vedere Napoli Juventus streaming Per chi è impossibilitato a vedere la partita Napoli Juventus live, ci sono tante possibilità per seguire l'evento di stasera alle 20:45 . Napoli Juventus streaming sarà trasmessa in diretta live su Sky, Mediset Premium e Nowtv per gli abbonati e si puo vedere sia dal televisore che dai pc, smartphone e tablet attraverso le App messe a disposizione. Napoli Juventus Rojadirecta, funziona il sito di streaming? In risposta alle domande che ci pervengono dai nostri social, informiamo i lettori che la partita Napoli Juventus si può vedere su Rojadirecta, ma vi avvisiamo che tale sito è illegale in quanto non paga i diritti televisivi, quindi si sconsiglia la visione del big match su Rojadirecta per non incentivare questo tipo di siti. Napoli Juventus probabili formazioni Napoli (4-3-3) - Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Insigne, Mertens. Allenatore Maurizio Sarri. Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Pjanic, Alex Sandro; Higuain. Allenatore Massimiliano Allegri. Queste le dichiarazioni di ieri di Allegri da Vinovo , conferenza stampa seguita da TuttoJuve: "Per quanto riguarda i giocatori stanno discretamente bene, nel senso che sono rientrati tutti dalle nazionali. Mandzukic ha fatto un lavoro a parte, Dybala ha fatto parte del lavoro con la squadra e parte fuori dalla squadra. Oggi c'è l'ultimo allenamento e deciderò chi fa scendere in campo". "C'è la possibilità di vedere Barzagli, Bonucci e Chiellini dal primo minuto? A centrocampo potremmo vedere Marchisio titolare? "Dispiace non accontentarvi, oggi li vedo, ieri hanno fatto un buon allenamento, l'altro giorno uguale, però ho queste defezioni, tra Mandzukic e Dybala, lì poi decido chi far scendere in campo. Però dopo oggi avrò le idee molto più chiare, anche perché dopo non ci sono più allenamenti e poi si parte. E bisogna giocare"."

