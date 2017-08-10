Home Intrattenimento Gué Pequeno si masturba, un video hot del rapper diventa virale sul web

Gué Pequeno si masturba, un video hot del rapper diventa virale sul web

di Redazione 10/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gué Pequegno si masturba in webcam. Il rapper ha pubblicato per "sbaglio" un video hot che in pochissimo tempo è diventato virare sul web, nonostante sia stato prontamente rimosso. Gué Pequegno si masturba in webcam! Il rapper diventa sempre più incontrollabile... Il cantante, attualmente in rotazione radiofonica con il suo nuovo singolo Milionario, non riesce a non far parlare di se. Gué Pequeno oggi è il protagonista indiscusso di uno scandalo tipico del mondo di Uomini e Donne, dove alcuni tronisti e corteggiatori hanno visto rubati dai propri telefoni immagini e video hot diventati virali sul web, anche se questa volta il contesto sembra davvero ben diverso. Il rapper infatti ha pubblicato un video hot che lo ritrae mentre si masturba. Il filmato è stato prontamente rimosso ma questo non è stato sufficiente a non farlo diventare virale sul web. Il fatidico video hot è apparso sulle stories Instagram per pochi secondi... Giusto il tempo necessario per essere screenshottato dai fan, i quali hanno pubblicato immediatamente le immagini. Il filmato che mostra Gué Pequeno proprio mentre si masturba pare che sia stato pubblicato per errore, anche se i vari follower su Instagram non credono molto alla cosa. In molti infatti si chiedono: a chi era destinato dunque il video hot?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp