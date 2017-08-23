Home Intrattenimento Gossip Andrea Melchiorre geloso di Giulia Latini e Giorgio Nehme?

Andrea Melchiorre geloso di Giulia Latini e Giorgio Nehme?

di Redazione 23/08/2017

Nuovo gossip per Andrea Melchiorre, tutta colpa di Giulia Latini e Giorgio Nehme Andrea Melchiorre e Giulia Latini ancora una volta nel mirino del gossip. Tra i due ex corteggiatori c'è qualcosa di più oppure si tratta di news manovrate? Della possibile frequentazione tra Andrea Melchiorre e Giulia Latini subito dopo Temptation Island 2017, una cosa confermata subito dopo anche dal tentatore. Sembrava che tra i due ragazzi tutto procedesse regolarmente, ovvero due persone che lavorano insieme e che provano a scoprire se c'è qualcosa in più. Il primo problema però è sorto poco dopo quando Andrea Melchiorre è stato sorpreso a baciare un'alta ragazza... Motivo per cui il mondo del gossip si chiede se tra Melchiorre e Giulia Latini non sia già tutto ben studiato e organizzato a fine pubblicitario. Il dubbio in questi giorni è stato alimentato dalla strana vicinanza di Giorgio Nehme a Giulia Latini. L'ex corteggiatrice di Luca Onestini è stata avvistata accanto al nuovo ragazzo, tanto che la cosa avrebbe fatto diventare parecchio geloso proprio Andrea Melchiorre al punto di sentirsi in dovere di sottolineare che è necessario dare il giusto peso a un abbraccio e non enfatizzare in modo estremamente esagerato. Dunque qual è la verità sul nuovo flirt di Giulia Latini? Andrea Melchiorre e Giulia Latini divisi da Giorgio Nehme? Giulia Latini a quanto pare potrebbe essere contesa tra Andrea Melchiorre e Giorgio Nehme, che la ragazza li abbia stregati con il suo fascino irresistibile? La gelosia di Andrea Melchiorre però sembra un po' pilotata, mentre il destino di Giulia Latini sembra ancora essere saldamente legato a quello di Uomini e Donne. La vita sentimentale della Latini infatti sta prendendo una piega davvero inaspettata: tutti la vogliono ma nessuno sembra essere in grado di conquistarla. Chissà se Andrea Melchiorre e Giulia Latini saranno veramente separati dà Giorgio Nehme.

