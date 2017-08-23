Meteo previsioni, in arrivo Polifemo con una nuova ondata di caldo
di Redazione
23/08/2017
Meteo previsioni, siete pronti all'arrivo di Polifemo?Meteo previsioni, a quanto pare questo fine settimana ci aspetta un altro weekend decisamente particolare... l'estate 2017 può essere tranquillamente annoverata come una dei periodi più caldi di sempre. Le temperature, tra nord e sud, molto spesso sono anche riuscite a sfiorare i 50 gradi. Secondo le previsioni metrologiche però è in arrivo una nuova ondata di caldo che prende proprio il nome di Polifemo. A quanto pare gli amanti delle temperature autunnali dovranno aspettare ancora un po' il riabbasso delle temperature. Il meteo di questo fine settimana dunque gratifica parecchio gli amanti del mare e i tardivi delle ferie. Le regioni maggiormente che saranno maggiormente colpite da Polifemo ovviamente saranno quelle a sud, soprattutto per quanto riguarda la Sicilia che potrebbe tornare a picchi di 42/45 gradi ma non solo... Secondo le previsioni infatti la caratteristica "scottante" di Polifemo, se così possiamo dire, riguarda le ondate di caldo che si alterneranno durante la giornata e che potrebbero provocare non pochi problemi a chi vive in città. Sulla base di queste motivazioni resta alta dunque l'attenzione nei pronto soccorsi, anche se medici consigliano già di affidarsi alla regola fondamentale, ovvero quella di rimanere idratati quanto più possibile.
Meteo previsioni, l'estate 2017 è davvero la più calda?L'estate 2017 potrebbe segnare un nuovo record, secondo il meteo e le sue previsioni non si registravano temperature così alte da diverso tempo. Il paragone immediato per molti italiani è avvento con l'estate del 2002, definita afosa e rigida. Il confronto reale per questo agosto però è stato fatto con i giorni che vanno dal 5 al 9 settembre del 1946. Secondo i vari documenti in quell'anno si registrarono 45 gradi al sud, tra Campania e Sicilia, mentre i termometri a Ciampino e Roma toccarono addirittura i 40/35 gradi. Non resta che aspettare cosa ci riserverà Polifemo.
