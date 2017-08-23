Facebook down, impossibile il login da Chrome. Problemi diffusi in Europa

Da ieri ci sono problemi con Facebook e il sito del social network stamattina era irraggiungibile. Pochi fortunati non sono ancora stati coinvolti nel #Facebookdown, questo l’hashtag di tendenza su Twitter per confrontarsi su quello che sta succedendo e avere notizie aggiornate e non solo.

La pagina web di Facebook non è disponibile

Probabilmente anche a voi sarà successo di non riuscire a collegarvi al social network tramite pc, smartphone e tablet, e digitando l’indirizzo www.facebook.com appare un messaggio in cui si avvisa che la pagina non è disponibile oppure è stata spostata. Le segnalazioni riguardano soprattutto Chrome, chi utilizza altri browser nemmeno si è accorto del Facebook Down. Chi non riesce ancora ad accedere può provare con la navigazione in incognito, oppure spegnere e rilassarsi un po’.

Facebook non funziona, su Twitter messaggi ironici

Quando Facebook è down si diffonde il panico tra gli utenti che si riversano su Twitter. Per il quotidiano britannico Express sono circa il 39% le persone iscritte a Facebook che non riescono ad effettuare l’accesso, ma ci sono state punte del 59%, dati aggiornati grazie alle segnalazioni che hanno fatto gli utenti. In questi casi l’unica soluzione è aspettare e leggere i tweet. «Ragazzi, riuscite a caricare Facebook sul pc? Il sito è down», ha scritto qualcuno, mentre c’è chi la prende con filosofia: «Il server di Facebook è down? Questo significa che ora devo farmi una vita reale?»,

Il sito di Mark Zuckerberg è down a causa di un server che sarebbe crollato. Down Detector infatti ha parlato di un problema dovuto al maltempo, i maggiori disagi infatti si registrano nel nord dell’Inghliterra, ma non ci sono conferme. Una situazione simile si era verificata lo scorso 8 giugno, e anche il quel caso l’hashtag #Facebookdown ha riscosso tantissimo successo. E a voi Facebook funziona?