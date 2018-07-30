Fabrizio Corona news oggi: dedica Instagram a Nina Moric

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno fatto pace per il bene di Carlos Maria. L'annuncio su Instagram ha lasciato tutti senza parole. Sono anni ormai che Corona e l'ex moglie si sfidano a colpi di interviste e processi per ottenere l'affidamento di Carlos Maria. Il giudice ha deciso di affidarlo alla madre di Fabrizio Corona che per molto tempo ha impedito a Nina Moric qualsiasi contatto con il figlio, ormai adolescente. Oggi però la svolta a lieto fine, si spera.

Fabrizio Corona e Nina Moric gossip: pace fatta?

I figli dei genitori divorziati vivono malissimo la condizione, soprattutto quando non c'è accordo tra le parti. Nel caso di Carlos Maria Corona deve essere stato ancora più difficile superare il trauma della separazione perché per anni Fabrizio Corona e Nina Moric hanno portato avanti una vera e propria guerra per l'affidamento esclusivo. A rendere più complicata la situazione i rapporti tesi tra la modella croata e l'ex suocera che ha fatto di tutto per proteggere il nipote quando Fabrizio era in carcere. C'è da dire che già due anni fa Corona e la Moric avevano cercato di riavvicinarsi e di stabilire gli accordi per una tregua ma come sappiamo, il re dei paparazzi è stato arrestato per la vicenda dei soldi trovati nel controsoffitto della collaboratrice.

Fabrizio Corona Instagram: Nina Moric riabbraccia Carlos Maria

Tutti conosciamo l'eccessiva smania di apparire di Fabrizio Corona, ma le news di oggi fanno ben sperare che abbia finalmente messo la testa a posto. Ecco cosa ha scritto su Instagram accanto alla foto di Nina, Carlos e la madre Gabriella: «La vita ci da, la vita ci toglie, la vita ti insegna ti fortifica, ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli incoerenti, ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene!». Corona vuole ripartire per il bene di Carlos e tra i tanti commenti spunta anche quello di Nina Moric: «Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto». Forse anche la modella croata raggiungerà Fabrizio Corona in vacanza in Salento. E Silvia Provvedi cosa ne pensa? Lo scopriremo molto presto. Seguite le nostre news di gossip.