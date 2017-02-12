Gossip Francesco Gabbani fidanzata, La dichiarazione su Dalila Iardella: "La mia vita senza lei?"
12/02/2017
Francesco Gabbani ha trionfato ieri sera a Sanremo 2017 con la sua Occidentalis Karma, che è già diventata un vero e proprio tormentone con l'hashtag #LaScimmiaNudaBalla. Ma subito dopo la sua vittoria però l'artista è entrato nel mirino del gossip, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani? L'attuale compagna del cantante si chiama Dalila Iardella, sulla quale Gabbani ha dichiarato: "La mia vita senza di lei? Non riesco ad immaginarla".
Francesco Gabbani vita privata: chi è la fidanzata Dalila Iardella?Ieri sera con grande sorpresa ha vinto la competizione big del Sanremo 2017 Francesco Gabbani con la sua Occidentalis Karma, seguito da Fiorella Mannoia con Che sia benedetta e Ermal Meta con Vietato Morire. Ad oggi però fan e non fan di Francesco Gabbani si chiedono: chi è la fidanzata di Francesco Gabbani? L'artista, che ha sempre protetto la sua vita privata dal riflettore del gossip, da diversi anni convive con la tatuatrice Dalila Iardella. L'artista vive una lunga e stupenda storia d'amore fondata su delle basi solide, anche se al momento non è stato detto nulla su un'eventuale matrimonio: "Dalila mi ha visto spaccare una chitarra dalla rabbia, ma è rimasta. Un'altra donna se ne sarebbe andata, lei è restata".
Francesco Gabbani fidanzata gossip: Mi torna difficile pensare la mia vita senza DalilaNel corso della sua intervista rilasciata al settimanale di gossip DiPiù il cantante Francesco Gabbani ha colto l'occasione per fare una bellissima dichiarazione d'amore alla fidanzata Dalila Iardella: "Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila al mio fianco. Se oggi sono più sereno, buona parte del merito è suo".
