Gossip Francesco Monte dimentica Paola Di Benedetto dopo L'Isola dei Famosi?

di Redazione 06/03/2018

Dopo poche ore dalla messa in onda della puntata serale dell'Isola dei Famosi ecco che arriva un nuovo gossip Francesco Monte... Il ragazzo dimentica Paola Di Benedetto? Francesco Monte e Cecilia Rodriguez vicini? Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto più volte modo di parlare di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez... L'ex tronista durante il suo percorso all'Isola dei Famosi, prima del canna-gate, si era trovato travolto dai pensieri, tutti riguardanti Cecilia. Qualche settimana fa Francesco Monte sarebbe stato pizzicato anche nei pressi dell'abitazione della sorella di Belen, dove attualmente convive con il fidanzato Ignazio Moser. La cosa ha immediatamente attivato il mondo del gossip ha parlato della coppia Francesco Monte e Cecilia Rodriguez vicini, forse anche troppo. Questo sarebbe stato sufficiente a far dimenticare Paola Di Benedetto al ragazzo pugliese? Paola Di Benedetto eliminata dall'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi prede un'altra naufraga... Paola Di Benedetto eliminata abbandona l'Honduras in rotta verso l'Italia. A questo punto, una domanda sorge spontanea: ma Francesco Monte, grande assente al serale del reality show, è pronto ad accogliere la ragazza? Ricordiamo che l'ex tronista nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ha dichiarato di voler aspettare Paola Di Benedetto al fine di scoprire come potrebbe andare il flirt nato sull'Isola dei Famosi. Le settimane di lontananza però potrebbero aver fatto cambiare idea a Francesco Monte. Francesco Monte e Paola Di Benedetto, è già gossip? L'eliminazione di Paola Di Benedetto ha animato il mondo del gossip! Cosa succederà adesso con Francesco Monte? A breve potremmo leggere l'attesissimo annuncio come già successo tra Luca Onestini e Ivana? Secondo alcuni rumors sembrerebbe che Francesco Monte in queste settimane potrebbe aver avuto modo di riflettere in modo intenso sulla sua situazione sentimentale, che comunque lo vede lontano da Paola Di Benedetto. La conferma di quanto detto arriva dal profilo Instagram ufficiale di Francesco Monte, dove il ragazzo ha postato solo una foto con Jonathan affermando di non vedere l'ora di poterlo abbracciare. Sfuma così la possibilità di un nuovo amore?

