di Redazione 06/03/2018

Il trono classico di Sara Affi Fella sembra essersi trasformato in un vero film tra intrecci, passioni e colpi di scena... La ragazza napoletana ha ricevuto un messaggio a Uomini e Donne: "Mi si mancata". Uomini e Donne anticipazioni, Luigi contro Lorenzo? In questi ultimi giorni il percorso di Sara Affi Fella sembra esser particolarmente movimentato... Se ben ricordate tra dicembre e gennaio il corteggiatore Lorenzo Riccardi aveva deciso di presentarsi al cospetto di Nulifar Addati, ma fin da subito ha manifestato la sua confusione perché visibilmente attratto da Sara Affi Fella. Il ragazzo per diverse settimane ha deciso di provare a corteggiare entrambe le troniste al fine di conoscerle meglio e capire chi, tra le due, avesse catturato la sua attenzione. Dopo settimane di litigi sia con Sara che con Nulifar, ecco che Lorenzo Riccardi decide di corteggiare la napoletana e poi... Magicamente arriva il bacio che scaglia Luigi contro Lorenzo, ma Nulifar Addati? Nulifar Addati dopo il bacio tra Sara e Lorenzo Il bacio tra Sara e Lorenzo in un certo qual modo ha fortificato una sfida con Nulifar Addati. La tronista in questi mesi sembrava esser stata particolarmente attratta dal corteggiatore, al punto di portarlo diverse volte in esterna, ma quanto pare Lorenzo ha sempre preferito Sara Affi Fella, come confermato anche dalla stessa Maria De Filippi. La presentatrice di Uomini e Donne infatti, nel corso della puntata di ieri, ha spiegato a Nulifar Addati un dettaglio importante che forse le era sfuggito: "Io ho visto una ragazza che ha voluto dimostrare a un'altra ragazza che il ragazzo con cui si è punzecchiata da tempo è qui per lei. Baciare Luigi è molto più impegnativo che baciare Lorenzo sinceramente", e se lo dice Queen Maria.... Lorenzo Riccardi: "Mi sei mancata" Nonostante tutto però Lorenzo e Sara continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica di Uomini e Donne. Al momento sembra essere scongiurata la scelta di Sara Affi Fella, dato che la napoletana dopo il video dell'esterna è immediatamente corsa dietro a Luigi che ha deciso di lasciare lo studio. Il gesto ha messo in crisi Lorenzo Riccardi che teme davvero il rivale. Sul bacio, senza alcun problema, Lorenzo ha dichiarato: "Volevo farlo e l'ho fatto, adesso mi sento pronto a stare qui con te. Mi sei mancata.... Mi sa che Luigi me la porta via". Adesso cosa farà Sara Affi Fella?

