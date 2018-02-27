Home Intrattenimento Gossip Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo insieme, ecco la foto

Gossip Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo insieme, ecco la foto

di Redazione 27/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ancora una volta il gossip incrocia la vita di Gigi D'Alessio. Lo scorso anno il cantante ha dichiarato di essere in crisi con la sua compagna, pregando i giornalisti di rispettare quel momento di privacy. Oggi però arriva la grande notizia che tutti i fan della coppia aspettavano, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo insieme? Ecco la foto che lo dimostra Anna Tatangelo single, la nuova vita senza D'Alessio In occasione dell'estate 2017 Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno annunciato di vivere un momento di particolare crisi di coppia. Secondo quanto reso noto da molti giornali sembrerebbe che i due cantanti abbiano deciso di separarsi per un certo periodo di tempo, senza donare nessuna sicurezza che il loro amore si potesse consolidare di nuovo. In questo frangente sono state diversi gossip che hanno visto come protagonista Anna Tatangelo, uno di questi parlava di una possibile relazione con il calciatore Christian Vieri sentimentalmente legato all'ex velina Costanza Caracciolo. Gigi D'Alessio: "A volte stare un po' distanti fa bene" Come abbiamo appena accennato, in questi mesi sono state diverse le notizie che hanno visto come protagonisti Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, a volte si è parlato di un ritorno di fiamma avvenuto in occasione delle feste natalizie ma successivamente invece si è ipotizzata anche una rottura definitiva. Lo scorso 27 gennaio Gigi D'Alessio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha voluto raccontare la sua vita sentimentale facendo delle particolari confessioni. "Con Anna va tutto bene. lei è sempre stata la una compagna ideale. Stiamo insieme da 12 anni, non un giorno. Sono le crisi che possono succedere a tutti. Io e Anna stiamo bene. la verità che a volte sono un po' distanti fa bene all'amore". Gigi D'Alessio Anna Tatangelo di nuovo insieme? In questi dieci anni di relazione amorosa Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio erano diventati i nuovi Albano e Romina, tanto che la loro separazione ha fatto ripercorrere gli appassionati del mondo dello spettacolo quella che fu il divorzio tra il cantante pugliese la moglie. A quanto pare però Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati di nuovo insieme, sfatando così ogni dito e realizzando un lieto fine quasi come nelle favole. Una prima conferma che i due sono tornati insieme è arrivato dal settimanale Chi che ha pubblicato una foto dei due artisti intenti a girare in auto in occasione del compleanno di Gigi D'Alessio, il 24 febbraio scorso. Secondo quanto raccontato dal magazine di gossip Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo la sera prima hanno cenato in un ristorante a Palazzo Fendi mentre il giorno del compleanno dell'artista napoletano i due, insieme al figlio Andrea e Claudio, accompagnato dalla fidanzata, hanno optato per un classico pranzo in famiglia. Possiamo finalmente annunciare Dunque pace fatta tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp