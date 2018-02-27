Home Intrattenimento Rosa Perrotta incinta lascia L'Isola dei Famosi? La confessione di Pietro

di Redazione 27/02/2018

I reality show di casa Mediaset potrebbe ricevere un nuovo addio? Rosa Perrotta incinta lascia L'isola dei famosi? Al momento la notizia non è stata ancora ufficializzata, anche alcune affermazioni dell'ex tronista farebbero pensare ad una dolce attesa e un addio definitivo allo show. Ma quale stata la confessione di Pietro Tartaglione dopo le dichiarazioni della fidanzata? Rosa Perrotta vince L'Isola dei Famosi 2018? L'Isola dei Famosi 2018 ormai sta per entrare nella sua fase clou, dato che ci si avvicina sempre di più alla proclamazione del vincitore. Con l'auto eliminazione di personaggi forti come Francesco Monte e Chiara Nasti, i due concorrenti di punta che riuscivano a catturare l'attenzione di un pubblico femminile e giovanile soprattutto... Sull'Honduras tutto può succedere! Secondo quanto dichiarato da alcuni magazine di gossip e di anticipazioni televisive pare che Rosa Perrotta vince già L'Isola dei Famosi 2018, io scendo a diventare In pochissime settimane uno dei personaggi di punta all'interno dello show. Francesco Monte dopo L'Isola dei Famosi 2018 Nel momento in cui si inizia a parlare dell'Isola dei Famosi 2018 non si può fare a meno di non fare riferimento a Francesco Monte. L'ex tronista dopo L'Isola dei Famosi pare che abbia deciso di concentrarsi anima e corpo su quelli che sono i suoi impegni lavorativi, come ad esempio la promozione della sua apparizione all'interno della fiction di Mediaset Furore 2. Il caso canna-gate non è ancora stato archiviato tutto, ma la posizione di Eva Henger In un certo qual modo appare cominciare a vacillare un po'. Il tutto quindi potrebbe rivolti in modo favorevole a Francesco Monte? Gossip Rosa Perrotta incinta? In queste ultime ore non si fa altro che parlare della possibilità per cui Rosa Perotta incinta sull'Isola dei Famosi 2018. Come potete immaginare già voi lettori di Lettera 35 e telespettatori del reality condotto da Alessia Marcuzzi, le possibilità che Rosa Perrotta siccità sull'isola sono davvero minime dato che ogni concorrente effettua degli esami necessari prima di potersi imbarcare nell'avventura dell'Honduras. Nel corso di queste ultime ore però sembrerebbe che Rosa Perrotta avrebbe confessato a un altro naufrago di essere pronta a diventare mamma una volta tornata in Italia.. Ma qual è stata la reazione di Pietro Tartaglione? In questo frangente è stata ufficializzata la notizia secondo cui Pietro Tartaglione la prossima settimana sarà in puntata L'Isola dei Famosi 2018 per fare una sorpresa alla sua fidanzata, il ragazzo comunque sia al momento ho preferito non commentare la notizia di un ipotetica gravidanza di Rosa Perrotta ma lui stesso poco tempo fa aveva diffuso un video che ritrae va l'ex tronista amico Jonathan concentrati a parlare punto di maternità. Questo nuovo anno per la coppia sarà assegnato dunque dall'arrivo di un bebè?

