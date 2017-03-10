Home Attualità Isola dei Famosi 2017 news oggi Raz Degan, clamorosa sorpresa in diretta

Isola dei Famosi 2017 news oggi Raz Degan, clamorosa sorpresa in diretta

di Redazione 10/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si prevedono grandi novità all’Isola dei Famosi 2017 per Raz Degan: le ultime news di gossip di oggi rivelano che nel corso della prossima puntata in diretta del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, sarà preparata per lui una clamorosa sorpresa. Queste settimane per lui sono state molto dure, in quanto si è isolato dal resto dei concorrenti naufraghi VIP e sta praticamente vivendo l’Isola dei Famosi 12 come un naufrago solitario. La presenza di Imma Battaglia non è servita a molto, solo a mettere benzina sul fuoco, e forse l’intervento di Rocco Siffredi può far distendere il clima a Cayo Cochinos, ma Mediaset si è resa conto che solo uan persona può far breccia nel cuore ferito del modello israeliano: Paola Barale! Le ultime news riguardo la prossima diretta live dell’Isola dei Famosi 2017 sono tutte per Raz Degan: il 14 marzo 2017, secondo anticipazioni trapelate oggi negli ambienti Mediaset, Paola Barale potrebbe sbarcare in Honduras proprio per fare una clamorosa sorpresa al suo ex compagno. Lei e il modello israeliano sono stati insieme 13 anni per poi lasciarsi clamorosamente, ma tra i due l’amore non è mai finito e lo dimostra la conversazione avuta in occasione della diretta. Dopo aver visto e sentito Paola, Degan ha trovato dentro di lui una forza mai vista, tanto che ha vinto la prova leader e ha cercato di essere ospitale con Imma Battaglia. Peccato che gli ultimi eventi hanno fatto precipitare nuovamente la situazione, inducendo, pare, Alessia Marcuzzi a implorare che la Barale prendesse l’aereo e andasse come ospite all’Isola dei Famosi 12. Raz Degan comunque resta il naufrago più amato di questa edizione dell’Isola dei Famosi e Paola Barale sarà la dolce e clamorosa sorpresa che riceverà il modello israeliano dopo quella ricevuta due settimane fa. Le difficoltà che l’israeliano sta incontrano con il resto del gruppo dei concorrenti naufraghi sono note a tutti, ma l’ospite di questa settimana, Rocco Siffredi, sta cercando di vederci chiaro. Per ora, ha sottolineato solamente che i VIP stanno tenendo molto a dirgli quanto Raz sia negativo, ma lui vorrebbe avvicinarsi al naufrago solitario per capire anche le sue ragioni. Senza nulla togliere al Rocco Nazionale, l’incontro tra Paola Barale e il suo ex sta diventando una specie di evento per i fan della coppia e della trasmissione Mediaset, anche perché sembra che l’amore tra i due non sia mai finito. Il fuoco della passione si riaccenderà sotto una capanna in Honduras? Come sarà la reazione del naufrago e degli altri concorrenti? Un dettaglio, però, non è sfuggito: il naufrago è in nomination con Moreno e Simone Susinna: è scontato che non sarà lui ad essere eliminato perché è tutto pilotato?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp